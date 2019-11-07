2019-11-07T10:21:26+03:00
Экономика

В Брянскэнерго прошел День донора

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Проведение благотворительных акций по сдаче крови в Брянскэнерго стало доброй традицией, которой более 10 лет.Проведение благотворительных акций по сдаче крови в Брянскэнерго стало доброй традицией, которой более 10 лет.
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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошел очередной День донора. В нем приняли участие более пятидесяти сотрудников филиала: как «новички», так и опытные доноры, кто делал это уже пять и более раз.

Акция проведена в специальной передвижной мобильной станции ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови», которая базировалась недалеко от центрального офиса Брянскэнерго. Было собрано более 25 литров крови. После углубленного изучения она будет передана в лечебные учреждения Брянской области.

Проведение благотворительных акций по сдаче крови в Брянскэнерго стало доброй традицией, которой более 10 лет. «Дни донора» проходят в Брянскэнерго два раза в год: осенью и весной. За это время в них приняли участие около 800 работников филиала, в медучреждения Брянской области передано около 400 литров крови.

Проведение подобных акций способствует возрождению коллективного, корпоративного донорства и обеспечивают поддержку Государственной Программы по развитию безвозмездного, добровольного донорства крови и ее компонентов.

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