В Брянскэнерго прошел День донора

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошел очередной День донора. В нем приняли участие более пятидесяти сотрудников филиала: как «новички», так и опытные доноры, кто делал это уже пять и более раз.

Акция проведена в специальной передвижной мобильной станции ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови», которая базировалась недалеко от центрального офиса Брянскэнерго. Было собрано более 25 литров крови. После углубленного изучения она будет передана в лечебные учреждения Брянской области.

Проведение благотворительных акций по сдаче крови в Брянскэнерго стало доброй традицией, которой более 10 лет. «Дни донора» проходят в Брянскэнерго два раза в год: осенью и весной. За это время в них приняли участие около 800 работников филиала, в медучреждения Брянской области передано около 400 литров крови.

Проведение подобных акций способствует возрождению коллективного, корпоративного донорства и обеспечивают поддержку Государственной Программы по развитию безвозмездного, добровольного донорства крови и ее компонентов.