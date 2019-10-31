Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

Предоставляет ли банк предпринимателям такую услугу как коммерческие гарантии при участии в аукционе? Какие действуют условия этого?

Если речь идет об участии в тендерах в рамках 223 или 44-ФЗ – да, предоставляет. Без залога 2,5%, залоговые 2% (сейчас идет акция до 31.12. без залога 1,75, залог – 1,4)

Насколько доступно получить в вашем банке рефинансирование кредита юридическим лицам и какие кредиты для бизнесменов сейчас в тренде?

Среди предпринимателей региона наиболее востребованными стали кредиты на развитие бизнеса и рефинансирование действующих кредитных обязательств в других банках. Высокий спрос на заемные ресурсы отмечается у компаний, работающих в сфере производства, оказания услуг населению и оптово-розничной торговли. Предприниматели воспользовались окном возможностей, которые открылись после снижения ключевой ставки ЦБ, а затем и банковских кредитных ставок. Рост спроса простимулируют также новые предложения банка «Открытие» для сегмента МСБ — «Выгодный Рефинанс» по рефинансированию задолженности в сторонних банках и «Супер Оборотный». Они помогут клиентам значительно сократить затраты на обслуживание имеющихся кредитов и получить дополнительное финансирование на максимально привлекательных условиях.

В Черноземье уже есть примеры открытия специального счета для формирования фонда капитального ремонта. Что это такое, почему выгодно и что необходимо сделать собственникам жилья?

Да, безусловно. Открытие таких счетов в банке для управляющих компаний необходимо для накопления отчислений собственниками жилья для проведения капитального ремонта дома, в рамках исполнения ст. 170 Жилищного кодекса РФ. При этом накопленные на счете денежные средства, по решению совета дома, могут быть размещены под выгодную процентную ставку в депозит или неснижаемый остаток.

Как развивается ипотечный рынок в Брянске и какие на сегодня самые выгодные предложения по ипотеке?

Спрос на ипотечные кредиты с января 2019 года продолжает расти, увеличивается количество заявок на ипотечные кредиты, а вслед за ним с начала года растет и число выдаваемых кредитов на покупку жилья. К основным тенденциям текущего полугодия можно отнести увеличение спроса на квартиры на вторичном рынке, несмотря на то, что доля кредитов на приобретение квартир в строящихся домах выросла на 50% в сравнении с прошлым годом. Рост технологичности процессов оформления ипотечных кредитов и развитие дистанционных сервисов по сделкам с недвижимостью. Все больше клиентов предпочитают дистанционное общение с банком, сокращая время, которое они поводят в отделении. Сократился срок рассмотрения заявки до 1-2 дней. Увеличился средний размер ипотечного кредита, на данный момент он составляет 1, 8 млн рублей. Клиенты предпочитают денежные средства на первоначальный взнос размещать во вклады до момента сделки. В нашем банке можно получить ипотечные кредиты по ставке 8,35% на первичном рынке, минимальная ставка по ипотеке на готовое жилье -8,75 %. Минимальную ставку можно получить, если клиент получает заработную плату на карту нашего банка.

Инвестиции в процессе страхования жизни: что интересного можете предложить клиенту?

Среди инвестиционно-страховых продуктов есть два направления. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — это программа, позволяющая получить инвестиционный доход от роста фондового рынка, а в случае его падения гарантию возврата 100% взноса. Эта услуга позволяет клиенту остаться защищенным при возникновении негативной жизненной ситуации. ИСЖ - больше нацелен по получение высокого инвестиционного дохода и одновременно клиент получает страховую защиту. Открывая программу ИСЖ, мы с одной стороны, имеем бесплатную защиту жизни и здоровья, а с другой – возможность получить высокий инвестиционный доход, который зависит от успешности крупных мировых компаний.

Второй продукт - НСЖ – более ориентировано на накопление и расширенную страховую защиты на протяжении длительных сроков. В октябре банк запустил «Детское НСЖ». Данный продукт позволяет позаботиться о будущем своего ребенка, сформировать капитал.

Капитал в полном объеме может получить только ребенок и никто другой. Это правило действует на любом этапе накоплений. Дополнительно в программу входит: получение налогового вычета, детский консьерж-сервис, персональный консультант по вопросам образования и досуга детей.

Как выбрать подходящую программу?

Банк «Открытие» предлагает несколько инвестиционных стратегий.

Классическая инвестиционная стратегия предполагает выплату дохода в конце срока договора на 3 или 5 лет. Минимальный взнос составляет 50 тыс. рублей. При этом, величина инвестиционного дохода в рамках программы не ограничена и выплачивается в конце, а если базовый актив не вырастет по окончанию программы вы гарантированно получите первоначально вложенную сумму.

Стратегия «Электромобили». Одна из самых прогрессивных. По итогам 2017 года количество электромобилей и гибридных авто на дорогах мира достигло 3,7 млн. За год их количество выросло на 54%. По прогнозам, в следующие 10 лет мировой рынок электромобилей будет демонстрировать ежегодный прирост примерно на четверть.

Стратегия «Максимальный потенциал». Здесь собраны различные компании, обладающие потенциалом роста. Комбинация секторов (товары повседневного спроса, инвестиции, промышленность и нефтесервис) может способствовать более устойчивой динамике стратегии при различных сценариях развития глобальной экономики.

Также можно выбрать купонный вариант стратегии.

Стратегия «Глобальные Фонды» нацелена на инвестирование активов в крупнейшие мировые фонды акций, облигаций, смешанные фонды. Она позволяет получать купонный доход ежегодно — как привычный доход по банковскому депозиту. Возможный срок размещения средств — 5 лет, сумма — от 50 тыс. рублей.

Стратегия с барьером «Лидеры сектора». В стратегию включены компании, которые имеют лидирующее положение бизнеса в своем секторе, а также имеющие географическое покрытие. Стратегия позволяет получать выгоду от роста таких секторов как добыча полезных ископаемых, фармацевтика, транспорт и логистика, телекоммуникация, производство автомобилей и компонентов. Механизм работы стратегии «Лидеры сектора» при положительной динамике акций позволяет получить фиксированный ежегодный доход (купон) в размере 10,8%.

Каковы основные тенденции в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса? Раньше банки заявляли, что они заинтересованы в развитии этого сегмента, а сейчас?

Сегмент малого и среднего бизнеса по-прежнему является очень привлекательным для банков, что обуславливает высокую конкуренцию в данной нише. Банки ведут активную борьбу за кредитование клиентов. Наш банк видит свою роль не только и не столько в том, чтобы предложить удобные для бизнеса банковские продукты, но и в просветительстве. Мы реализуем эту стратегию, поддерживая целый ряд проектов.

Например, мы создали отдельное бизнес-сообщество, которое будет полезно самим предпринимателям и тем, кто очень хочет открыть свое дело. Ответы на популярные вопросы и разборы реальных историй, вебинары и офлайн-мероприятия можно найти в режиме онлайн. Также мы запустили Open Academy — это бесплатный образовательный проект для предпринимателей и тех, кто кочет им стать. На платформе есть все, чтобы трансформировать бизнес — кейсы, курсы, библиотека бизнес-книг, чат с экспертами. Повышать грамотность можно в любое время: по дороге домой или на работу, во время бизнес-ланча или в отпуске.