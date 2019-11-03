Заместитель губернатора Александр Коробко поздравил с юбилеем газету «Деснянская правда»

Торжественное мероприятие состоялось в Центре культуры и досуга Брянского района в селе Глинищево.

Восемьдесят лет для районной газеты — это время расцвета, зрелости и мудрости. Талант и самоотверженный труд многих поколений газетчиков помог прошагать эту дорогу времени достойно, с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее. Большая часть жизни издания пришлась на двадцатый век, богатый событиями и переменами. И все они отразились в газете, как в зеркале.

Участников торжества, посвященного 80-летию газеты «Деснянская правда», встречала выставка, размещенная в холле Центра культуры и досуга. На стендах и фотографиях — история Брянского района, события, люди, памятные детали прошлого, и, конечно же, достижения нашего времени. Особое место в экспозиции заняли страницы газеты 1944–1945 годов и первых послевоенных лет. Оригиналы хранятся в архиве Брянской области. А первый сохранившийся номер газеты от 29 октября 1939 года удалось найти в Российской государственной библиотеке. К юбилею газеты он вышел в репринтном издании как подарок всем читателям «Деснянской правды».

От имени губернатора Брянской области Александра Богомаза коллектив редакции с юбилеем поздравил заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко:

- За восемь десятилетий, от «Сталинской правды» до «Деснянской правды», ваша газета прошла долгий путь. Это целая эпоха. Поколение за поколением менялись журналисты, читатели, главные редакторы, типографские работники, и каждый из них вносил свой вклад в развитие газеты. Делал все, чтобы она была интересной и любимой. Огромное спасибо за ваш плодотворный труд! Желаю всем здоровья, благополучия, новых актуальных материалов и творческих успехов! Пусть ваша газета и дальше идет в ногу со временем, остается интересной и востребованной! И пусть не затупится журналистское перо!

Заместитель губернатора вручил Благодарность и Благодарственные письма губернатора Брянской области сотрудникам Деснянской правды.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».