2019-11-04T19:16:44+03:00
Общество

Заместитель губернатора Александр Коробко поздравил с юбилеем газету «Деснянская правда»

Ровно 80 лет назад вышел в свет первый номер издания
Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

Торжественное мероприятие состоялось в Центре культуры и досуга Брянского района в селе Глинищево.

Восемьдесят лет для районной газеты — это время расцвета, зрелости и мудрости. Талант и самоотверженный труд многих поколений газетчиков помог прошагать эту дорогу времени достойно, с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее. Большая часть жизни издания пришлась на двадцатый век, богатый событиями и переменами. И все они отразились в газете, как в зеркале.

Участников торжества, посвященного 80-летию газеты «Деснянская правда», встречала выставка, размещенная в холле Центра культуры и досуга. На стендах и фотографиях — история Брянского района, события, люди, памятные детали прошлого, и, конечно же, достижения нашего времени. Особое место в экспозиции заняли страницы газеты 1944–1945 годов и первых послевоенных лет. Оригиналы хранятся в архиве Брянской области. А первый сохранившийся номер газеты от 29 октября 1939 года удалось найти в Российской государственной библиотеке. К юбилею газеты он вышел в репринтном издании как подарок всем читателям «Деснянской правды».

От имени губернатора Брянской области Александра Богомаза коллектив редакции с юбилеем поздравил заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко:

- За восемь десятилетий, от «Сталинской правды» до «Деснянской правды», ваша газета прошла долгий путь. Это целая эпоха. Поколение за поколением менялись журналисты, читатели, главные редакторы, типографские работники, и каждый из них вносил свой вклад в развитие газеты. Делал все, чтобы она была интересной и любимой. Огромное спасибо за ваш плодотворный труд! Желаю всем здоровья, благополучия, новых актуальных материалов и творческих успехов! Пусть ваша газета и дальше идет в ногу со временем, остается интересной и востребованной! И пусть не затупится журналистское перо!

Заместитель губернатора вручил Благодарность и Благодарственные письма губернатора Брянской области сотрудникам Деснянской правды.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во вторник воздух на Брянщине прогреется до плюс 15 градусов
В Брянске прошел турнир по настольным спортивным играм
В брянском гипермаркете на улице Ульянова задержали вора
Брянский пловец Илья Бородин стал серебряным призером этапа кубка мира
В Брянске автобусы №25 будут ходить чаще
Брянский дзюдоист Юрий Божа завоевал бронзовую медаль на молодежном первенстве Европы
В Брянске на набережной установили светофор
В Карачевском районе автомобилистка сбила пенсионера на велосипеде
В брянском Овстуге представили новую книгу о супруге Федора Тютчева
Двое брянцев обчистили продуктовый магазин
В Брянске на козырьке подъезда девятиэтажки нашли тело 16-летнего подростка
В Брянске с поличным задержали магазинного вора
Брянские градоначальники проведут личный прием в ноябре
В Мглинском районе водитель легковушки врезался в корову и сбил пастухов