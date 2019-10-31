О развитии областного центра

Избранный в сентябре шестой созыв Брянского городского Совета провел очередное заседание. В нем приняли участие депутат Государственной Думы Валентина Миронова, заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко, главный федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя президента в ЦФО Андрей Дьячук, председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, директор Департамента внутренней политики Брянской области Татьяна Кулешова. О работе нового депутатского корпуса нашему корреспонденту рассказала глава города Брянска Марина Дбар.

Марина Валентиновна, расскажите, какие вопросы рассматривали депутаты на очередной сессии?

- На октябрьском заседании Брянского горсовета было рассмотрено более 30 вопросов. Исполняющий обязанности главы Брянской городской администрации Александр Макаров рассказал о работе мэрии. Депутатов интересовали темы социально-экономического развития областного центра, в частности положение дел со строительством детских садов и школ. Всего в 2019 году в городе сдается в эксплуатацию 12 дошкольных объектов. В ближайшее время начнет свою работу детский садик на улице Флотской. Ждут открытия детсады на территории старого аэропорта и в Фокинском районе. До конца года предстоит принять в эксплуатацию шесть пристроек и один детский сад. Кроме этого, продолжается возведение новой школы на территории старого аэропорта. Ее сдадут уже в следующем году.

На заседании был поднят вопрос питания школьников. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

- Депутат Госдумы Валентина Миронова рассказала о том, что в Государственную Думу внесен и уже принят в первом чтении законопроект о здоровом питании школьников. Он предполагает организацию в начальной школе горячего, полноценного и сбалансированного питания. Валентина Михайловна попросила городских депутатов и представителей исполнительной власти подключиться к обсуждению данной инициативы, высказать мнение о возможности ее воплощения на практике, разработать пробную «дорожную карту», которая поможет понять шаги в данном направлении.

Это заседание стало богатым на кадровые назначения.

- Действительно, был согласован ряд кандидатур. На должность председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска депутаты городского Совета утвердили кандидатуру Веры Михайловны Гуленковой. Вера Михайловна обладает высокой квалификацией, профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для замещения должности председателя Контрольно-счетной палаты, а также большим опытом работы в области экономики, финансов и управления имуществом.

Помимо этого были единогласно признаны полномочия депутата Брянского городского Совета Соболевской Марины Геннадьевны, которая вошла в комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.

Также депутаты утвердили руководителей муниципальных учреждений образования и культуры. Директором средней общеобразовательной школы №18 имени братьев Могилевцевых стала Екатерина Владимировна Симаненкова. Руководителем Детской школы хореографического искусства города Брянска назначили Ольгу Эдуардовну Семкину. Директором Городского Дома культуры им. А.М. Горького стал Алексей Павлович Ерохин. Должность руководителя Детской школы искусств №2 им. П.И. Чайковского заняла Юлия Валерьевна Панина. Директором Лицея №27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова назначили Игоря Анатольевича Афонина.

Отдельно хочется отметить людей, которые посвятили свой профессиональный путь науке. Депутаты согласовали кандидатуры на получение почетного звания «Заслуженный ученый Брянской области». Еслиэто решение будет поддержано постановлением Брянской областной Думы, высокое звание будут носить: доктор медицинских наук, профессор кафедры общей и профессиональной психологии Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского Галина Петровна Золотникова; доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Лесное дело» Брянского государственного инженерно-технологического университета Зоя Николаевна Маркина; доктор исторических наук, профессор кафедры «Гуманитарные и социальные дисциплины» Брянского государственного технического университета Юрий Трофимович Трифанков.

Какие еще решения были приняты депутатами на очередном заседании?

- Были рассмотрены вопросы внесения изменений в решение «О бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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