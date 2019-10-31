2019-11-01T11:27:57+03:00
Общество

Депутаты Брянского городского Совета обсудили законопроект Государственной Думы о горячем питании школьников

Елена ВАСИЛЬЕВА
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30 октября состоялось второе заседание Брянского городского Совета народных депутатов 6 созыва. Глава города Брянска Марина Дбар вручила депутатам удостоверения, значки и пожелала успешной деятельности на благо жителей города.

В заседании приняла участие депутат Государственной Думы Валентина Миронова. Валентина Михайловна рассказала о том, что в Государственную Думу внесен и уже принят в первом чтении законопроект о здоровом питании школьников. Он предполагает организацию в начальной школе горячего, полноценного, качественного и сбалансированного питания. Валентина Михайловна попросила городских депутатов и представителей исполнительной власти подключиться к обсуждению данной инициативы и высказать мнение о возможности ее воплощения на практике.

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