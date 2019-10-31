2019-11-01T11:10:17+03:00
Общество

В Брянске появится аллея героев десантников 6-й роты

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Депутаты Брянского горсовета шестого созыва единогласно проголосовали за инициативу об установке бюстов десантников 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й (Псковской дивизии) ВДВ. Аллея героев появится на территории, прилегающей к памятнику воинам-интернационалистам в Советском районе города. Разработчиком проекта является управление по строительству и развитию территорий города Брянска. Инициаторы - члены общественной организации «Ветераны Боевых Действий России». Финансирование по благоустройству будет производиться из средств бюджета. Бюсты будут выделены на безвозмездной основе «Фондом 6 роты».

История этого подвига является очередным примером мужества, верности и доблести русского народа. Накануне первого весеннего дня 2000 года десантники 6-й роты вступили в неравный бой с крупным незаконным вооруженным формированием в Шатойском районе Чечни. Тяжелый бой длился с часу дня до пяти утра первого марта. 6-я рота, 90 наших ребят против 2500 боевиков – они устояли! Устояли ценой 84 жизней! Заняв 776 высоту, гвардейцы удерживали позиции под обстрелами из минометов. Боевики заходили с разных сторон, предпринимая попытки сбить их с высоты, предлагали сдаться. Несмотря на численное превосходство, десантники гвардии подполковника М. Евтюхина проявили стойкость, мужество и героизм. Они до конца выполнили свой воинский долг. В кровавой схватке с двадцатикратно превосходящим противником десантники победили. Боевики прорваться из Аргунского ущелья так и не смогли…

За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Среди погибших - пятеро парней из Брянской области. Это лейтенант Олег Ермаков (Брянск), младшие сержанты Сергей Василёв (Брянск) и Алексей Рассказа (Унеча), рядовой Александр Гердт(Новозыбков), Александр Трубенок (Стародуб). Четверо посмертно стали Героями России, Александр Трубенок посмертно награжден Орденом Мужества.

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