Государственным учреждениям и некоммерческим организациям пролонгировали пользование нежилыми помещениями

На заседании городского Совета народных депутатов было рассмотрено 30 вопросов. Помимо прочего, решения касались передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений различным организациям и учреждениям, в том числе военной прокуратуре, другим государственным ведомствам, а также общественным и некоммерческим организациям. В новом созыве депутаты идут навстречу заявителям.

Помещения были предоставлены на тот период, который просили заинтересованные представители организаций. Спортивная школа по водным видам спорта «Дельфин» передана из муниципальной собственности города в областную.

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