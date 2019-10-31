2019-11-01T11:03:55+03:00
Общество

Государственным учреждениям и некоммерческим организациям пролонгировали пользование нежилыми помещениями

Елена ВАСИЛЬЕВА
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На заседании городского Совета народных депутатов было рассмотрено 30 вопросов. Помимо прочего, решения касались передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений различным организациям и учреждениям, в том числе военной прокуратуре, другим государственным ведомствам, а также общественным и некоммерческим организациям. В новом созыве депутаты идут навстречу заявителям.

Помещения были предоставлены на тот период, который просили заинтересованные представители организаций. Спортивная школа по водным видам спорта «Дельфин» передана из муниципальной собственности города в областную.

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