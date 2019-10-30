2019-10-31T12:18:13+03:00
Экономика

Студенческий отряд Брянскэнерго — в числе призеров студенческих энергетических отрядов ПАО «Россети»

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Участие в закрытии энергетических отрядов группы компаний «Россети» для СЭО Брянскэнерго стало традицией.Участие в закрытии энергетических отрядов группы компаний «Россети» для СЭО Брянскэнерго стало традицией.
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Студенческий энергетический отряд (СЭО) «Синергия 32» филиала «Россети Центр Брянскэнерго», бойцы которого несли трудовую вахту на объектах филиала «Россети Центр Брянскэнерго» летом 2019 года, приняли участие в закрытие десятого трудового сезона студенческих отрядов Группы компаний «Россети» в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного празднованию 60-летия движения студенческих отрядов Российской Федерации. Мероприятия проходили в Москве с 21 по 27 октября, в них участвовали представители лучших 18 студенческих отрядов, члены которых работали нынешним летом на энергообъектах ДЗО ПАО «Россети».

Право представлять «Россети Центр» в мероприятии высокого уровня СЭО «Синергия 32» получил за высокие производственные показатели, активность участия студенческого отряда в творческих конкурсах, а также общественной, спортивной и культурно-массовой деятельности в период несения трудовой вахты. Бойцы СЭО Брянскэнерго приняли участие более, чем в тридцати акциях, 15 из которых посвящены волонтерскому движению. Оценка проводилась комиссией «Россети Центр» по бальной системе.

В рамках закрытия десятого трудового сезона студенческих отрядов Группы компаний «Россети» бойцы СЭО «Синергия 32» приняли участие в творческих конкурсах и были отмечены следующими дипломами: в конкурсах «АРТ-объект» (макет подстанции 110/10 кВ и фрагмент населенного пункта), «Каска» (проект «Электромонтёр несёт людям свет») и «Творческий фестиваль» - 2 место. В конкурсе статей член СЭО «Синергия 32», студентка филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в городе Смоленске Елизавета Протасова заняла третье место. Третью ступень победного пьедестала также заняли бойцы СЭО Брянскэнерго в конкурсе профессионального мастерства, который проводился среди энергетических отрядов ГК «Россети» впервые. В общем зачете СЭО Брянскэнерго «Синергия 32» стал четвертым.

Участие в закрытии энергетических отрядов группы компаний «Россети» для СЭО Брянскэнерго стало традицией. В 2017-ом и в 2018 –ом годах члены студотрядов филиала также представляли Компанию на этом мероприятии.

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