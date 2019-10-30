Студенческий отряд Брянскэнерго — в числе призеров студенческих энергетических отрядов ПАО «Россети»

Студенческий энергетический отряд (СЭО) «Синергия 32» филиала «Россети Центр Брянскэнерго», бойцы которого несли трудовую вахту на объектах филиала «Россети Центр Брянскэнерго» летом 2019 года, приняли участие в закрытие десятого трудового сезона студенческих отрядов Группы компаний «Россети» в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного празднованию 60-летия движения студенческих отрядов Российской Федерации. Мероприятия проходили в Москве с 21 по 27 октября, в них участвовали представители лучших 18 студенческих отрядов, члены которых работали нынешним летом на энергообъектах ДЗО ПАО «Россети».

Право представлять «Россети Центр» в мероприятии высокого уровня СЭО «Синергия 32» получил за высокие производственные показатели, активность участия студенческого отряда в творческих конкурсах, а также общественной, спортивной и культурно-массовой деятельности в период несения трудовой вахты. Бойцы СЭО Брянскэнерго приняли участие более, чем в тридцати акциях, 15 из которых посвящены волонтерскому движению. Оценка проводилась комиссией «Россети Центр» по бальной системе.

В рамках закрытия десятого трудового сезона студенческих отрядов Группы компаний «Россети» бойцы СЭО «Синергия 32» приняли участие в творческих конкурсах и были отмечены следующими дипломами: в конкурсах «АРТ-объект» (макет подстанции 110/10 кВ и фрагмент населенного пункта), «Каска» (проект «Электромонтёр несёт людям свет») и «Творческий фестиваль» - 2 место. В конкурсе статей член СЭО «Синергия 32», студентка филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в городе Смоленске Елизавета Протасова заняла третье место. Третью ступень победного пьедестала также заняли бойцы СЭО Брянскэнерго в конкурсе профессионального мастерства, который проводился среди энергетических отрядов ГК «Россети» впервые. В общем зачете СЭО Брянскэнерго «Синергия 32» стал четвертым.

Участие в закрытии энергетических отрядов группы компаний «Россети» для СЭО Брянскэнерго стало традицией. В 2017-ом и в 2018 –ом годах члены студотрядов филиала также представляли Компанию на этом мероприятии.