2019-10-31T10:20:22+03:00
Ростелеком

Павел Зеленин возглавил филиал «Ростелекома» в Брянской и Орловской областях

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».
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Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях назначен Павел Зеленин. На этом посту он будет обеспечивать управление и выполнение комплексных задач компании на территории двух областей, координировать взаимодействие всех структурных подразделений филиала, продолжит развитие и строительство телекоммуникационной структуры, а также внедрение современных цифровых услуг в различные сферы жизнедеятельности регионов.

Дмитрий Ким – Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала "Центр" ПАО «Ростелеком»:

«Брянская и Орловская области – важные для нашей компании регионы, где реализуются, в том числе, пилотные проекты по построению цифровой экономики. Уверен, что профессионализм Павла Зеленина, его большой практический опыт в выстраивании взаимодействия с корпоративными клиентами и государственными заказчиками будут содействовать реализации приоритетных госпроектов, развитию бизнеса и повышению уровня жизни жителей обеих областей, а также позволят совершенствовать качество клиентского сервиса компании».

Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях назначен Павел Зеленин.

Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях назначен Павел Зеленин.

Павел Владимирович Зеленин родился 22 июня 1973 года в Белгородской области. В 1995 году окончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В «Ростелеком» пришёл в 1995 году, где последовательно занимал должности от инженера–программиста до заместителя директора филиала - директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком». В сферу ответственности Павла Зеленина входили вопросы координации коммерческой деятельности филиала, взаимодействия с государственными структурами, а также реализация проектов по построению цифровой экономики.

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