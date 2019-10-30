Компания «Газпром межрегионгаз Брянск» прекратила поставку газа ООО «Энергосервис» из-за накопившихся долгов

Действуя в рамках законодательства Российской Федерации, ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» прекратило поставку газа теплоснабжающей организации - ООО «Энергосервис» в связи с накопившейся просроченной дебиторской задолженностью.

Задолженность ООО «Энергосервис» по состоянию на 30.10.2019г. составила более 9,3 млн рублей за потребленный газ в 2017, 2018 и 2019гг. (Котельная расположена на ул.Дуки, 71 и обслуживает дома: ул.Дуки, 71, 73, 75).

Мероприятия по отключению должников проводятся с целью предотвращения нарастания задолженности и в строгом соответствии с порядком, установленным Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 года N 1245).