2019-10-30T16:13:46+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС.«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС.
Изменить размер текста:

В оперативной отчетности «Ростелекома» зафиксирован стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов универсальной услуги связи (УУС).

По инициативе компании с 1 января 2018 года была отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов. За девять месяцев 2018 года общая продолжительность местных звонков выросла в 5,3 раза к показателю предыдущего года. А за аналогичный период 2019 года трафик вырос еще в 1,7 раза.

С 1 декабря 2018 года стали бесплатными внутризоновые звонки на стационарные телефоны. За январь — сентябрь 2019 года внутризоновый трафик увеличился в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

С 1 июня 2019 года обнулена стоимость междугородных вызовов на стационарные телефоны по всей стране и это также сразу же сказалось на росте востребованности таксофонов. За первые три квартала 2019 года общая продолжительность междугородных звонков в 1,5 раза превысила показатель по аналогичному периоду прошлого года.

Таким образом, отмена платы позволила переломить тренд на снижение объемов трафика с универсальных таксофонов.

Таксофоны УУС выполняют, прежде всего, важную социальную коммуникационную задачу — до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Важно отметить, что около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.

«Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске нашли живым пропавшего 18-летнего юношу
Брянскую семью Ицковых наградят в Кремле
В Брянске газовики отключили котельную за долги
В Бежицком районе Брянска возле сквера Морозова установят танк Т-34
Брянская область заняла четвертое место по качеству дорог в ЦФО
Глава брянской горадминистрации Александр Макаров отчитался перед депутатами
В Брянской области ищут пропавшего 65-летнего Анатолия Стешина
Брянские силовики ловили сбежавших из колонии заключенных
Брянец пошел на новое преступление через девять дней после выхода из колонии
Брянцы пожаловались прокурору области на управляющие компании, нехватку жилья и чиновников
У Первомайского моста в Брянске начали ремонтировать ливневку
Трое кубинцев пытались незаконно перебраться через границу России в Брянской области
Помним, чтим!
Разделяй с нами!
В Брянской области нашли 1380 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения
В Брянской контрольно-счетной палате назначили нового председателя
В Брянске «эвакуировали» ТРЦ «Мельница»
В Брянске депутатам горсовета вручили удостоверения
В Брянске возобновили работу троллейбусы №6, №12, №13 и №14
Три остановки в Брянске оснастят расписанием маршрутных такси
Под колеса иномарки попал нетрезвый пешеход-нарушитель в Брянске
«Ночь искусств» пройдет в парке 1000-летия Брянска
В Брянске водитель грузовика сбил 81-летнюю пенсионерку на парковке
Брянец по закону ответит за угрозу убийством фельдшеру "скорой"
21-летний брянец отправится под суд за распространение компьютерного вируса
В брянские колонии пытались перебросить мобильные телефоны
В Брянской области открыли отремонтированный мост через реку Каменку
В Брянске попросили отремонтировать парк «Соловьи»