В Брянске прошел "Географический диктант"

В воскресенье, 27 октября, по всей стране россияне писали "Географический диктант". В этом году акция прошла уже в пятый раз. Участники ответили на 40 вопросов.

В Брянске на площадке в областной библиотеке впервые диктант написали инвалиды по зрению. Для них разработали специальные вопросы и бланки. К месту написания диктанта слабовидящих участников акции провожали волонтеры, сообщили организаторы акции.

Все написавшие "Географический диктант" получили свидетельства об участии в акции.

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