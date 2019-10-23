Четыре года как один день

Судя по данным последней переписи, 1,1 % населения Брянщины - наши ближайшие соседи - украинцы. У нас похожие обычаи и традиции. А если приехать в юго-западные приграничные районы нашей области, трудно разобрать на каком языке там говорят, – настолько много в нем украинских заимствований.

Уехали без оглядки

… Семью Ирины и Виктора Иванько знает чуть ли не весь поселок. В их хлебосольном доме всегда рады гостям. И, надо сказать, они здесь бывают не редко.

- Мы приехали в Россию в 2015 году, - рассказывает глава семейства. – До этого пробовали обосноваться в Европе, но не получилось. А в Брянске у нас родственники живут, вот и решили перебраться сюда. И даже не заметили, как время пролетело.

Семья у Ирины и Виктора – интернациональная. Она – русская, выросла в Брянске. Он – украинец, родом из западноукраинского Луцка.

- Мы познакомились в Португалии на отдыхе, - рассказывает Ирина. – Поговорили немного и разошлись. Но уже на следующий день случайно столкнулись на улице, прогуливаясь по городу. И, кажется, с тех пор уже не расставались.

После свадьбы молодожены решили жить в Луцке. И, хотя у родителей Виктора там свой дом, молодые решили жить отдельно. Снимали квартиру, Ирина создавала уют в доме, пока Виктор был на работе. Вскоре у них родилась дочка Ия. Жизнь, как говорится, - полная чаша. А потом случился 2014 год. Об этом времени супруги вспоминать не любят. Просто в один день собрали вещи и уехали подальше.

- Сначала мы отправились к друзьям в Португалию, - рассказывает Виктор Иванько. – Думали поживем у них пару месяцев, все успокоится. Но прошло лето, заканчивалась осень, а события все накалялись. И тогда мы решили - едем в Россию, к родителям Ирины.

Пророческие слова

Брянск встретил супругов промозглым ноябрьским дождем и заморозками.

- Мне очень нравится Брянская область, - рассказывает Виктор Иванько.- По работе я приезжал сюда несколько раз, еще до женитьбы. И однажды сказал коллегам: «Хорошо у вас, я бы даже здесь жил!» Мои слова сбылись спустя десять лет.

Семья Иванько поселилась неподалеку от родителей Ирины. За четыре года они обзавелись десятком другим друзей, которые всегда готовы помочь.

- Русские и украинцы - очень похожие народы, братские, - считает Виктор Иванько. – У обоих душа на распашку. Единственное, что меня до сих пор удивляет – это брянский суржик* и гэканье.

После переезда в Россию Иванько стараются сохранять украинские традиции.

- Мы для этого почти ничего не делам, само получается, - улыбается Ирина. – Например, живя на Украине я привыкла праздновать рождество дважды – 25 декабря и 7 января. Вот и здесь мы его тоже отмечаем дважды. На Пасху обязательно ходим на ночную службу в храм, сами печем куличи и красим яйца исключительно в луковой шелухе. А украшаем их орнаментом из травинок и молодых листиков деревьев.

Есть у семьи Иванько и еще одна традиция.

- На Украине очень любят праздник Ивана Купалы, - рассказывает Виктор Иванько. – В Луцке мы всегда в ночь перед ним уезжали в деревню, откуда родом мои отец с матерью, и там жгли костры, участвовали в народных гуляниях. В Брянской области массово не отмечают этот праздник. Но мы стараемся выбраться на природу, к реке. Ставим там палатку, супруга с дочкой плетут венки, а я рыбачу.

…И горшочки в придачу

Большинство вещей при переезде из Украины Ирина и Виктор Иванько оставили в Луцке. С собой взяли только самое необходимое и …набор глиняных кастрюль.

- Их нам на свадьбу подарили родители Виктора, они специально заказали эти кастрюли и горшочки у гончара, - говорит Ирина Иванько. – Мне такая посуда очень нравится. В ней вся еда получается гораздо вкуснее.

А готовят в семье Иванько много и часто. В основном, конечно, украинские блюда.

- У нас в холодильнике только сала пять видов: с красным перцем и черным, подкопченное, с чесноком, вареное, - говорит Виктор Иванько. – И мои русские друзья не прочь им угоститься. Часто дома делаем пательню – сковородку с разыми видами домашних колбас. У дочки Ии любимое лакомство – домашние гренки с особой заправкой. Это наш фирменный рецепт: несоленое сало с чесноком и черным перцем перемолотое в мясорубке до консистенции сметаны. И гренки супруга сама делает – сушит черный хлеб в духовке.

Ни один праздничный стол не обходится у Иванько без запеченной утки с яблоками.

- Еще мы часто готовим вареники, - рассказывает Ирина Иванько. – Но король на нашей кухне – солянка. Вот борщ может приготовить любая хозяйка, он всегда получается вкусным. А солянку нужно делать с душой. Но есть один секрет, его мне свекровь рассказала: главное тушить овощи на смеси растительного и сливочного масла. Тогда вкус у солянки получается очень нежным.

Уезжать на Украину семья Иванько не собирается:

- Мы поняли, что наша жизнь теперь будет продолжаться здесь.

* разговорный язык, включающий элементы украинского и русского языков, распространенный в приграничных с Украиной районах, в том числе в Брянской области.

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