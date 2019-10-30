Пенсии за 4 ноября брянцам выплатят досрочно
Деньги стоит ждать 2 ноября
Всем остальным выплаты придут по графику.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пенсии, которые брянцы получают по графику 4 ноября, выдадут раньше. Это связано с праздником - Днем народного единства.
- Свои деньги эта категория пенсионеров получит 2 ноября, - пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Брянской области. - Всем остальным выплаты придут по графику.
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ИСТОЧНИК KP.RU