2019-10-30T11:25:55+03:00
Общество

Пенсии за 4 ноября брянцам выплатят досрочно

Деньги стоит ждать 2 ноября
Мария Дедкова
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Всем остальным выплаты придут по графику.Всем остальным выплаты придут по графику.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пенсии, которые брянцы получают по графику 4 ноября, выдадут раньше. Это связано с праздником - Днем народного единства.

- Свои деньги эта категория пенсионеров получит 2 ноября, - пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Брянской области. - Всем остальным выплаты придут по графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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