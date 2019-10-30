«Транснефть – Дружба»: с заботой о сотрудниках

АО «Транснефть–Дружба», аппарат управления которого расположен в г. Брянске, - это 38 нефтеперекачивающих и нефтепродуктоперекачивающих станций, 7,8 тысяч трубопроводов, проходящих по одиннадцати регионам страны.

За всем этим стоят тысячи сотрудников предприятия. В «Дружбе» делают все, чтобы работать было комфортно и безопасно. Как в компании соблюдают требования по охране труда, рассказали на крупнейшей в Брянском филиале предприятия линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча».

Год охраны труда

ЛПДС «Унеча» часто называют перекрестком нефтяных путей. Отсюда черное золото отправляется в Белоруссию, в страны Западной Европы, а также по Второй Балтийской трубопроводной системе в порт Усть-Луга. Работа коллектива в 200 человек – напряженная, ответственная и…безопасная.

2019-й объявлен в системе «Транснефть» Годом охраны труда не случайно: жизнь и здоровье работников здесь в приоритете.

- Безопасность - одно из главных направлений деятельности нашего предприятия, - говорит начальник отдела охраны труда АО «Транснефть-Дружба» Николай Климов. - Мы постоянно совершенствуем систему действий, которые направлены на обеспечение безопасности труда на нашем производстве. Так, в рамках Года охраны труда улучшаем меры безопасности при работе наших сотрудников на высоте – к примеру, на эстакадах автомобильного налива нефтепродуктов, которые оснащаются страховочными системами. Идет большая работа по обозначению на территории станций пешеходных дорожек для безопасного перемещения работников, установка предупреждающих, предписывающих, запрещающих знаков. На ЛПДС «Унеча» эти мероприятия уже завершили, на остальных производственных объектах планируем закончить в следующем году.

Комфорт и безопасность

На резервуар направляются операторы товарные: отбор проб нефти обязательно выполняется двумя сотрудниками. Инструменты - в специальной сумке через плечо, чтобы при подъеме и спуске по лестнице резервуара руки были свободны. Спецодежда – из огнестойких тканей, обувь – с маслобензостойкой подошвой. Включен газоанализатор, наготове противогаз. В охране труда, говорят на «Дружбе», мелочей нет.

Последовательность действий тоже четко прописана. Оператор становится к замерному люку с наветренной стороны, пробоотборник заземляется. Да и сам отбор проб возможен не раньше чем через два часа после прекращения закачки нефти в емкости.

На территории станции люди работают только в касках и в специальной одежде. Специалисты по охране труда строго следят за обеспечением персонала формой и обувью, современными средствами индивидуальной защиты.

Диалог с сотрудниками

В АО «Транснефть-Дружба» постоянно организуют и контролируют теоретическое и практическое обучение персонала, соблюдение принципов охраны труда в процессе производства. Без специальной подготовки работника не допустят к оборудованию. Он должен сдать экзамен по технике безопасности и умению оказать первую помощь. И даже на рабочем месте механика или сварщика ждут «напоминалки».

-Во всех помещениях размещены информационные плакаты, планы и схемы, - говорит начальник ЛПДС «Унеча» Сергей Привалов. – Если работник будет соблюдать предписания, следовать всем наставлениям руководителей, мы получим безаварийную и налаженную работу. Это и демонстрирует «Транснефть-Дружба».

- Каждое рабочее место работы проходит специальную оценку условий труда, получает санитарный паспорт, - поясняет Николай Климов. – Проверку проводят не только наши сотрудники, но и сторонние аудиторы. По заключению экспертов, рабочие места в АО «Транснефть – Дружба» безопасны. Большое внимание также мы уделяем комфорту наших сотрудников. На любом производственном объекте есть специальные помещения, где можно пообедать, отдохнуть, переодеться и принять душ.

- У нас на «Унече» существует «ящик доверия», - продолжает начальник станции. - Здесь наши специалисты могут оставить пожелания и замечания к организации работы на ЛПДС. Последние два года он пуст. Это главная оценка нашей работы.