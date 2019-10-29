«Ростелеком» поддержал «Географический диктант — 2019» в Брянске

«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром пятой международной просветительской акции «Географический диктант — 2019», впервые организованной для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Мероприятие прошло 27 октября в Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева. В фойе библиотеки «Ростелеком» организовал видеотрансляцию для сопровождающих участников диктанта и желающих их поддержать. После выполнения тестовых заданий все конкурсанты получили памятные подарки от цифрового провайдера.

На мероприятие зарегистрировался 31 слабовидящий участник. Их помощниками стали волонтеры из Брянского базового медицинского колледжа, которые сначала заполняли регистрационные бланки, а потом вносили в них ответы. Специально разработанный бланк содержал 40 вопросов, связанных с географией нашей страны.

Павел Зеленин – директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Часто к нам обращаются за помощью в организации услуг связи для проведения мероприятий. И как социально ответственная компания «Ростелеком» уделяет особое внимание поддержке просветительских проектов. Так, наше стандартное решение «Видеонаблюдение» помогло организовать для «Географического диктанта – 2019» видеотрансляцию».

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это цифровой облачный сервис удалённого видеоконтроля и хранения видеозаписей. В комплект решения входит широкоугольная цифровая камера с инфракрасной подсветкой. Сервис позволяет просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве через сайт или мобильное приложение на любом устройстве. Систему легко развернуть самостоятельно: установка оборудования не требует специальных навыков.

Подробное описание услуг и условия подключения доступны на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».