Из-за тумана задержали вылет самолета Москва-Брянск

В среду, 23 октября, Брянск вновь окутал туман. Это повлияло и на работу местного аэропорта. Видимость остается небезопасной для лайнеров.

К нам из-за непогоды не смог вылететь самолет из Москвы. Рейс отложили до 12.00, сообщают на сайте авиакомпании. Ожидаемое время прибытия - 12.52.

Задержатся соответственно и вылеты из Брянска в Симферополь и Москву. В столицу Крыма рейс намечен на 13.22, а в Москву - в 19.25. Однако время отправления еще может измениться. Напомним, 22 октября из-за тумана задержали рейсы в Сочи и Краснодар. Пассажиры ждали вылета около шести часов.

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