2019-10-23T11:09:19+03:00
Общество

Из-за тумана задержали вылет самолета Москва-Брянск

Видимость остается очень низкой
Мария Дедкова
Поделиться:
22 октября из-за тумана задержали рейсы в Сочи и Краснодар.22 октября из-за тумана задержали рейсы в Сочи и Краснодар.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

В среду, 23 октября, Брянск вновь окутал туман. Это повлияло и на работу местного аэропорта. Видимость остается небезопасной для лайнеров.

К нам из-за непогоды не смог вылететь самолет из Москвы. Рейс отложили до 12.00, сообщают на сайте авиакомпании. Ожидаемое время прибытия - 12.52.

Задержатся соответственно и вылеты из Брянска в Симферополь и Москву. В столицу Крыма рейс намечен на 13.22, а в Москву - в 19.25. Однако время отправления еще может измениться. Напомним, 22 октября из-за тумана задержали рейсы в Сочи и Краснодар. Пассажиры ждали вылета около шести часов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Сколько песен спето у твоих костров": сегодня 75 лет исполнилось бы герою, в честь которого назвали Грушинский фестиваль
Валерий Грушин три месяца не дожил до своего 23-летия. Парень погиб, спасая детей на Уде в Иркутской области, а его друзья смогли вписать имя студента в вечность
Новости 24
В Брянске пьяный водитель ГАЗели насмерть сбил пенсионерку и уехал
Герой России Вячеслав Бочаров похвалил ухоженный Брянск и его новые дороги
В Брянске возле четырех детских садов устроят сплошные проверки водителей
Кандидаты на должность мэра Брянска прошли тестирование
В Брянске неподалеку от станции "Снежетьская" нашли опасные ямы с мазутом
На Брянщине насчитали 53 вида птиц
Музей-заповедник "Овстуг" откроют для ночных посетителей
Житель Клинцов решил ограбить дом пенсионерки, пока она выносила мусор
В Брянске живым нашли пропавшего Тимофея Осадчего
В Дятькове в ДТП пострадали пять человек
В Брянске три компании наказали за нарушения антикоррупционного законодательства
В Сельцо свалки убрали после обращения в прокуратуру
В Выгоничах потребовали отремонтировать дорогу