ОАО «Консервсушпрод»: Высшая награда – это любовь покупателя!

С 9 по 12 октября в Москве на ВДНХ проходила 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2019». Свою продукцию представили 50 регионов, но рекордсменом по числу наград стала Брянщина – 82 медали, 46 из которых – высшей пробы. Шесть из них – золотых! – завоевало одно из старейших предприятий региона – ОАО «Консервсушпрод».

Золотое качество

Прошедший форум как нельзя лучше проиллюстрировал расхожую фразу: «Нам есть чем гордиться!» Всего за несколько лет Брянщина совершила огромный скачок в развитии агропромышленного комплекса. В открытии стенда нашего региона участвовали губернатор Александр Богомаз и первые лица области.

Достойный вклад не только в копилку побед брянских аграриев, но и в промышленность региона из года в год вносит ОАО «Консервсушпрод». Стародубская компания является постоянным участником крупнейшего сельскохозяйственного события страны.

Чем порадовало предприятие на «Золотой осени» в этом году? Соотечественники и представители иностранных компаний познакомились с большим ассортиментом стародубского завода: твердые натуральные и плавленые сыры, консервированные мясоовощные продукты, полюбившаяся многим брянцам линейка торговой марки «Бизнесповар»…

Высших наград удостоились шесть товаров ОАО «Консервсушпрод». Это овощные консервы «Закуска Воронежская» и перец в томатном соусе «Гогошары», первое обеденное блюдо «Суп гороховый с копченостями», а также готовые вторые блюда «Курица с овощами» и «Гуляш с гречневой кашей». Из «молочки» – полутвердый сыр «Элитный».

Заготовки делают исключительно по домашним рецептам и только из натуральных ингредиентов. Овощи, молоко, мясо – все свое, родное, брянское. Продукция проходит тщательный контроль на всех этапах производства и полностью соответствует международным стандартам качества.

– На выставке «Золотая осень» я участвовала впервые, и впечатления – самые приятные, – рассказала химик технологической лаборатории ОАО «Консервсушпрод» Алина Зубенок. – Для брянской продукции подготовили очень красивый стенд с яркими декорациями – все на очень достойном уровне. Запомнилась дружелюбная атмосфера, а организаторам за работу – «пять с плюсом»!

Блюда-выручалочки и сырные деликатесы

Какие продукты стародубского предприятия уже давно по достоинству оценило, пожалуй, самое главное и требовательное жюри – покупатели?

Многим полюбились «продукты-выручалочки» из линейки «Обеду час»: борщ со свежей капустой и мясом, гороховый суп с копченостями, рассольник… Баночку достаточно просто разогреть. Также полноценный завтрак, обед и ужин предлагает серия, представленная торговой маркой быстрого питания «Бизнес-повар».

На предприятии используют самое современное оборудование.

Популярность набирает новая серия Консервсушпрода – кетчупы и майонезы под брендом «Шефменю». Здесь представлены три вида майонезов: на перепелином яйце, с лимонным соком и оригинальный. Кетчупы – «Шашлычный», «Барбекю» и «Томатный». В составе данной линейки также нет консервантов и загустителей, а при создании кетчупов в ход идут только спелые помидоры и специи.

Большой выбор «молочки» от известного российского бренда «Азбука вкуса»: кефир, молоко, сметана, питьевые йогурты… Сырные деликатесы – полутвердые и плавленые сорта – всего 18 видов. В магазине сырная продукция брянского предприятия представлена торговой маркой «Сырный привет на завтрак и обед».

Сыр "Элитный" - новинка ОАО "Консервсушпрод".

Ну и, конечно, визитная карточка завода – консервация «Гурманыч». Маринованные томаты, соленые огурчики с зеленью, консервированный горошек с кукурузой, тушеная свинина и говядина – пальчики оближешь!

Приближаясь к вековом рубежу…

О многом говорит и производственный «стаж» ОАО «Консервсушпрод». В этом году компании исполнится без малого 90 лет.

…Перенесемся почти на столетие назад, в 1929 год. На территории нынешнего предприятиягиганта, совмещающего мясной и овощной заводы, находился маленький овощесушильный завод. Здесь перерабатывали картофель в крахмал.

Точку в истории предприятия могла поставить Вторая мировая. В начале войны завод разрушили, но спустя два года его смогли частично восстановить. Предприятие выстояло, восстановилось.

И уже к концу 50х стародубский завод заработал с утроенной силой. Предприятие попрежнему специализировалось на производстве сушеных овощей и стало флагманом в этой отрасли во всем Советском Союзе.

Ззавод в военные годы (вверху) и сейчас.

В наши дни ОАО «Консервсушпрод» продолжает оставаться на передовой брянской промышленности. Стародубская продукция также поступает в Министерство обороны России, Пограничную службу ФСБ России и другие ведомства. А в страны Арктики и Дальнего Востока ее доставляют в специальной упаковке.

Годы идут, технологии меняются, но главным остается принцип, которого придерживается стародубское предприятие: покупатель – прежде всего. Перешагнув вековой рубеж, ОАО «Консервсушпрод» продолжит радовать новинками и достойной высших наград продукцией.