Дорожим нашими дорожниками!

«Наша служба и опасна, и трудна»… Перефразируя известную песню, работа дорожников очень даже видна и ощутима. Потому и ответственность огромная – за качество асфальтных артерий, без которых уже не представить ни одного города на Земле. За наше с вами здоровье, а порой и жизнь…

Старейшее дорожное предприятие АО «Брянскавтодор» отвечает за 4,5 тысячи километров дорог нашей области. Всего же на Брянщине чуть больше шести тысяч километров автодорог! Накануне профессионального праздника об итогах сезона, освоенных километрах и дорожных планах рассказал генеральный директор АО «Брянскавтодор» Владимир МИЛЛЕР.

Дороги – лучше, сроки – быстрее

В этом году в Брянск пришел настоящий дорожный бум – магистрали строят и ремонтируют днем и ночью. За последние девять месяцев работники Брянскавтодора выполнили ремонтные работы на сумму два миллиарда 90 миллионов рублей. Что на 56 миллионов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По капитальному ремонту автодорог города Брянска АО «Брянскавтодор» заключено контрактов на сумму 421 миллион рублей.

– В лучшие времена эта цифра составляла 100 миллионов рублей, – говорит Владимир Миллер. – К холодам мы готовы, всего на предприятии около 400 единиц снегоуборочной техники. Что касается строительного сезона, то он подходит к завершающей стадии. Большой объем работ в этом году пришелся на Брянск. Здесь у нас заключены контракты на девять объектов, семь из которых входят в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Темпы тоже самые оптимистичные. Из девяти плановых объектов в областном центре готовы уже пять. Это участки на проспекте Ленина, улицах Дуки, Делегатской, академика Сахарова и Вокзальной.

К финалу близится и дорожный ремонт по улице Авиационной в Советском районе. На этом участке проделали масштабную работу по капитальному ремонту: перенесли коммуникации, троллейбусные и электрические линии, уложили новое асфальтобетонное покрытие.

Работы по расширению автодороги на улице Авиационной подходят к концу. Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

Полностью преобразится и дорога на улице Литейной в Бежице. Здесь уже заасфальтировали без малого шесть километров дорожного полотна.

Многое сделано и в районах области. Самые крупные объекты: Жуковка – Косилово (Жуковский район), Витовка – Первомайское – Поповка (Почепский район), Хмелево – Согласие (Выгоничский район), Локоть – Кретово (Брасовский район), Климово – Могилевцы (Климовский район). Также на 90 процентов закончен ремонт автодороги в Севске.

Технологии будущего и бесценный «костяк»

То, что автомобилей в наш век становится все больше, а нагрузка на дороги растет, лишний раз говорить не нужно. И требуется не только более «скоростная», но и надежная дорога.

По словам гендиректора АО «Брянскавтодор», технологии будущего уже в ходу. Пример тому – положительный опыт использования щебеночномастичного асфальтобетонного покрытия. Оно не только устойчиво к образованию трещин и колейности, но и способствует более долгому сроку службы автодорог.

– Гарантия таких дорог – до 10 лет, – уточнил Владимир Миллер. – Конечно, новые технологии требуют определенных затрат и отработки самой технологии.

Качество дорожного покрытия дорожные лаборатории контролируют на всех этапах строительства.

– Современный заказчик в этом вопросе очень жесткий, – подчеркнул генеральный директор АО «Брянскавтодор». – И малейшие отклонения от ГОСТа и строительных норм всегда выявляются. Что, разумеется, невыгодно ни одному дорожному предприятию, в том числе и нам.

В планах Брянскавтодора – иметь собственную проектную группу, которая бы помогала муниципалитетам с моделированием будущих дорог:

– В этом отношении мы полностью поддерживаем нацеленность губернатора Брянской области на постоянную динамику, мобильность и способность выполнять все поставленные задачи. К счастью, нам удалось максимально сохранить опытный кадровый «костяк». Есть немало людей, которые проработали на нашем предприятии по 30–40 лет. Главный инженер Почепского участка Михаил Антонович Карась пришел на предприятие в 1976 году и посвятил дорожному делу всю жизнь. Есть и семейные династии – в Унече, Брасовском районе… К примеру, в Навлинском подразделении Брянскавтодора работает семья Каландиных – отец и сын.

Гордость за выбранную профессию

Заслуга людей – и тех, кто трудится на улицах, под несмолкаемый рев машин, и тех, кто выполняет «мозговой штурм» в кабинетах, – неоценима.

– Мы активно привлекаем молодых специалистов и стараемся сделать все, чтобы им нравилась работа, – отметил Владимир Владимирович. – А когда горожане видят, что наши дороги становятся лучше, и меня, и всех моих подчиненных берет гордость за выбранную профессию.

Средняя продолжительность рабочего дня дорожника при полуторасменномдвусменном режиме – 12 часов. Бригада выходит на объект в восемь утра. А работники асфальтобетонных заводов заступают на смену задолго до того, как просыпаются и уходят на работу другие граждане, – около пяти утра. Нынешним летом работники Брянскавтодора трудились и в ночные часы, чтобы создать максимально комфортные условия для автомобилистов.

А в какую погоду дорожники должны прервать работу?

– Дождь, снег – любые осадки, – поясняет Владимир Миллер. – Кстати, сегодня мы кладем в асфальтобетонную смесь специальные добавки для понижения температуры укладки покрытия, при этом не ухудшая качества материала. К примеру, если летом температура составляет 145–150 градусов, то с применением добавки ее можно применять от 120 градусов.

Филиалы АО «Брянскавтодор» есть почти во всех районах области – всего 17 участков.

– Когото хвалить или ругать было бы неправильно: есть районы с более сильной организацией, есть районы малочисленные, где нет наших асфальтобетонных заводов и большого технического оснащения, – говорит генеральный директор. – Хочется отметить Брянский ДРСУч, который несет очень большую нагрузку в реализации выше озвученных задач. Почепский филиал также очень работоспособный, в этом году сотрудники работали почти все лето – от восхода до заката.

Много теплых слов пожелал своему коллективу Владимир Миллер в преддверии профессионального праздника:

– Я бесконечно благодарен людям, которые трудятся в столь сложных условиях. Здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях! И чтобы с возрождением и процветанием брянских дорог повышалось благосостояние работников дорожной отрасли. Чтобы люди могли достойно жить, получая удовлетворение от труда и финансового положения.

ЦИФРЫ

С апреля по октябрь 2019 года АО «Брянскавтодор» отремонтировало 400 километров дорог в Брянской области. На предприятии девять асфальтобетонных заводов, которые в этом году выпустили около 280 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.