Первых в осеннем призыве брянских новобранцев отправили в армию

Из стен сборного пункта Брянской области 22 октября отправили служить в армию первых за осенний призыв 34 новобранцев. Ближайший год они проведут в частях Западного военного округа. Ряды вооруженных сил России до декабря пополнят больше тысячи ребят из нашей области.

Уклонистов нет

В этом году незаконно избежать службы на Брянщине пока никто не решился.

- У призывников есть право выбора, - рассказал на традиционной пресс-конференции военный комиссар Брянской области генерал-майор Андрей Соломенцев. – Теперь ребята могут идти в армию на год по призыву, отслужить два по контракту или воспользоваться правом пройти альтернативную службу. Последний вариант выбрали времени четверо ребят.

В этом году осенняя призывная кампания началась с первого октября. Специализированные комиссии к 22 октября уже рассмотрели личные дела 763 ребят. Некоторых освободили от службы по состоянию здоровья. Ну, а остальных направили в сухопутные войска, спецназ, береговые войска Северного и Балтийского военно-морских флотов, а также в воздушно-десантные войска. Кроме того, есть и те, кто попал в комендантский полк Кремля.

- 28 новобранцев пополнят ряды воздушно-десантных войск и спецназа, - отметил военный комиссар Брянской области. - Девять человек из региона пройдут службу на Северном флоте.

Мечта сбылась

По словам Андрея Соломенцева, в числе тех, кто сегодня отправится в армию, нет ни одного человека, который бы не хотел служить.

Так, Евгений Скворцов с детства мечтал попасть в десантные войска.

- Я привык преодолевать все сложности и, в первую очередь, свои страхи, - рассказывает призывник – С детства занимался спортом. В свои 20 лет уже прыгнул два раза с парашютом и пять лет отдал боксу. Как только представилась возможность отправиться служить в армию, без сомнений и размышлений попросился в десант. И меня взяли! Словом, получилось так, как я и хотел. Родители же отнеслись к моему выбору с уважением.

А ровесник Евгения - Илья Кулишов - решил стать десантником, как его отец.

- Я всегда хотел быть похожим на своего отца и усердно готовился служить, - пояснил молодой человек. – И для того, чтобы попасть в воздушно-десантные войска, преодолел страх и прыгнул с парашюта. Вот и я теперь буду десантником, таким же смелым, как мой отец.

Некоторых ребят пришли поддержать друзья и близкие.

Проводить внука приехала к сборному пункту Светлана Минакова – бабушка призывника Алексея.

- Мы здесь с утра, к сожалению, пока не узнали, где будет мой внук служить. Всем мужчинам нужно пройти через школу подготовки в армии, - уверена Светлана Павловна.

К СЛОВУ

Для того, чтобы современным юношам было комфортно проходить службу в армии, а их родителям спокойнее, каждому выдали специальную сим-карту с льготным тарифом «Позвони маме» и банковскую карту, на которую будут перечислять денежное довольствие военнослужащим.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».