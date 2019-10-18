2019-10-18T13:28:24+03:00
Экономика

С начала года брянцы заплатили заплатили почти 40 миллиардов рублей налогов

Елена РАКОВА
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Брянцы отчитались по налогам.Брянцы отчитались по налогам.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жители Брянской области за девять месяцев с начала года заплатили 39,4 миллиарда рублей налогов. Это примерно четыре годовых бюджета таких городов как Брянск. По последним данным доходы городской казны в этом году перевалили за 11,8 миллиарда рублей.

- Жители региона в этом году заплатили на 7,9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Брянской области. -На 10,1 процентов вырос бюджет субъекта, получив в распоряжение областного и местных бюджетов 23 млрд рублей.

Основная часть полученных региональной казной денег - 10,7 миллиардов рублей - это налоги на доходы физических лиц. Их заплатили на 5,8% больше, чем в прошлом году. На 11% по сравнению с 2018-м выросли поступления налога на прибыль организаций. Его заплатили 5,2 миллиарда рублей.

В федеральный бюджет перечислили 16,4 миллиардов рублей (на 5,1% больше по сравнению с 2018 годом).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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