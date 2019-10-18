2019-10-18T12:02:05+03:00
Происшествия

Задержанный за крупную взятку полицейский просил пять миллионов рублей

Правоохранителя задержали с поличным [фото]
Мария Дедкова
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Правоохранителя задержали с поличным.Правоохранителя задержали с поличным.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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Стали известны подробности получения крупной взятки брянским полицейским. Подозреваемым оказался 41-летний начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики CУ УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, в июле высокопоставленный полицейский договорился с одним из подозреваемых о закрытии уголовного дела. Свою "работу" правоохранитель оценил в пять миллионов рублей. 20 сентября он получил от обвиняемого часть взятки - 2,2 тысячи долларов, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Как говорят следователи, 17 октября злоумышленник должен был получить больше миллиона рублей. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Как говорят следователи, 17 октября злоумышленник должен был получить больше миллиона рублей.Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Вторую часть денег фигурант уголовного дела должен был передать 17 октября. К операции по задержанию полицейского подключились правоохранители и силовики.

Днем в четверг, 17 октября, начальника отдела следственной части поймали с поличным в здании УМВД России по Брянской области при попытке получить 1,1 миллиона рублей.

Миллион рублей взяткодатель предлагал наличными. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Миллион рублей взяткодатель предлагал наличными.Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Напомним, на задержанного завели уголовное дело по статье «Получение взятки». В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

На руках у высокопоставленного полицейского нашли следы флуоресцентной краски. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

На руках у высокопоставленного полицейского нашли следы флуоресцентной краски.Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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