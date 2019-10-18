VIII Славянский международный экономический форум начинает свою работу

18 октября 2019 года в городе Брянске открывается VIII Славянский международный экономический форум, инициированный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства АК&М.

Участие в форуме принимают более 1800 человек. Это делегации и представители промышленных и сельхозпредприятий, профессиональных ассоциаций, общественных организаций, ИТ-компаний, научных кругов и молодежи Брянской области, Республики Беларусь, Республики Сербской, Приднестровской Молдавской Республики и ДНР, а также Анголы, Польши, Испании, Кореи и Тайваня (КНР).

Тема форума СМЭФ-2019 вызвала большой интерес и в других регионах России, - для участия в форуме зарегистрировались участники из Москвы и Санкт-Петербурга, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Свердловской областей, а также Республики Карелия и Ставропольского края.

Основная тема форума – «СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА».

На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

Ключевая дискуссия начнется на пленарном заседании. Затем она продолжится в ходе тематических заседаний и экспертных сессий. Ведущая пленарной дискуссии – руководитель проектов радиостанции Business FM Валерия Мозганова.

Пленарная дискуссия будет посвящена вопросам реализации основных национальных проектов. Национальные проекты нацелены на улучшение качества жизни людей, на создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Как реализуются поставленные задачи? С какими сложностями сталкиваются регионы, выполняя принятые решения? Как с похожими задачами справляются дружественные страны? – вопросы, которые будут обсуждаться на форуме.

Сотрудничество между дружественными странами, возможные стратегии регионов по участию в реализации национальных проектов в Брянской области и в других регионах России и зарубежных стран обсудят: Губернатор Брянской области Александр Богомаз, Министр европейской интеграции и международного сотрудничества Правительства Республики Сербской Клокич Златан, Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики Ефимий Коваль, Председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Александр Забелло, Заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, Главный федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Андрей Дьячук.

В приветствии форуму Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что реализация национальных проектов в Брянской области уже идет полным ходом. В области строится комфортное жилье, современные спортивные сооружения и больницы, школы и детские сады, приводятся в порядок дороги, благоустраиваются парки и скверы, обновляется парк общественного транспорта.

Среди первостепенных задач — создание новых рабочих мест в регионе. При этом необходимо не просто обеспечить их достаточное количество, но и обеспечить высокое качество: высокотехнологичность, хорошие условия труда, достойный уровень заработной платы. Исполнение этой задачи возможно только при условии развития основных отраслей экономики - промышленности и сельского хозяйства.

Промышленный сектор исторически является базовым в Брянской области. И сегодня - это драйвер всей экономики региона. За последние пять лет рост индекса промышленного производства составил 36,5%. За восемь месяцев 2019 года индекс промышленного производства составил 114,4 процента – это первый результат в ЦФО и четвертый в России.

Кардинально изменился аграрный сектор. Сегодня – это высокотехнологичная и конкурентная отрасль экономики всей нашей страны. Брянская область является лидером по многим направлениям. Мы занимаем первое место в стране по промышленному производству картофеля, по поголовью КРС область первая в ЦФО и вторая в России. Мы производим 7,5% всех сыров в Российской Федерации, -резюмировал Губернатор.

Важнейший тренд обсуждений будет касаться проблем сбережения народа. Эта задача стоит перед регионами центральной России, а также перед всеми славянскими странами. Низкая рождаемость, старение населения стали негативными явлениями

этих территорий. На форуме будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни «серебряной» части населения.

Будущее региона заложено в человеке, в тех жителях, которые здесь рождаются, растут, учатся, создают семью. Важнейшая задача государства и общества сделать все, чтобы люди оставались на своей родной земле. Огромная ответственность здесь ложится на систему образования и воспитания. Необходимо вырастить высокодуховного, образованного, честного человека, любящего свою землю.

Впервые на Славянском международном экономическом форуме будет проведена молодежная мастерская «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН». В работе мастерской принимают участие молодые люди — эксперты в своей деятельности, студенты, начинающие предприниматели. Результатом мастерской станет свод предложений/проектов по активизации участия молодежи в деле создания благоприятных условий жизни в регионе. Итоговый перечень проектов войдет в резолюцию форума и будет передан в Правительство региона и станет руководством к действию. Модератором мастерской выступит политтехнолог, член Общественной палаты Российской Федерации Константин Комков.

За время работы форума на площадках СМЭФ пройдёт 12 мероприятий, а также будет работать зона делового общения «Биржа контактов», где участники смогут провести деловые встречи и обсудить перспективы сотрудничества. Работу форума сопровождает выставка «Комфортная экосреда региона».

В ходе работы СМЭФ-2019 будут подписаны одиннадцать инвестиционных соглашений в сфере промышленности, АПК и строительства на общую сумму 17,06 млрд рублей, что значительно превышает показатели предыдущего форума, в рамках которого было заключено соглашений на общую сумму 8,46 млрд рублей. Среди крупнейших инвестпроектов, старт которым будет дан на форуме, строительство животноводческого комплекса молочного направления (молочная ферма) на 3600 голов дойного стала со шлейфом молодняка. ООО «Дружба-2» вложит в проект свыше 3,5 млрд рублей. Также будет подписано соглашение между Правительством Брянской области и Минским областным исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях.

Приветствие организаторам, участникам и гостям VIII Славянского международного экономического форума направили: Губернатор Брянской области Александр Богомаз, Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин, Министр европейской интеграции и международного сотрудничества Республики Сербской Златан Клокич, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

В выставке «Комфортная экосреда региона» примет участие 19 компаний по 6 отраслевым разделам: «Развитие сельских территорий», «Готовим профессионалов», «Человек и социокультурная среда», «Развитая промышленность – благополучие региона», «Комфортная экосреда проживания» и «Здоровье региона».

Официальный спонсор – АО «Россельхозбанк». Телекоммуникационный партнер – ПАО «Ростелеком». Спонсоры - АО «МЕТАКЛЭЙ», АО «Чистая планета», ПАО Сбербанк, GE Healthcare в России/СНГ (16+)