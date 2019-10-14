В Брянской области пройдет этнографический диктант

Брянская область присоединиться ко всероссийской акции Этнографический диктант-2019. Он пройдет 1 ноября. Посвящена акция будет Дню народного единства. В этом году она будет проходить уже в четвертый раз.

- Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, - говорят организаторы. - Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для всех и 10 региональных.

Тот, кто не сможет прийти на площадку, сможет написать диктант онлайн.

Узнать свой результат можно будет 12 декабря.

В прошлом году свои знания проверили 392 тысячи человек. В Брянской области акцию поддержали около 2500 участников.

ВАЖНО

Где написать диктант в Брянской области?

г. Брянск

пл. Карла Маркса, 5, ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. А. К. Толстого

ул. Бежицкая, 14, ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского»

ул. Бежицкая, 8, ФГБОУ ВО «Брянский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова»;

бул. 50 лет Октября, 7, ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»;

ул. Горького, 18, ФГБОУ ВО «Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»;

пр-т Станке Димитрова, 3, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технический университет»;

ул. Афанасьева, 26, МБОУ «Гимназия № 4»;

ул. 2-я Почепская, 42, ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса».

Новозыбков:

ул. Голодеда, 22, МБОУ «СОШ № 9»;

ул. Ленина, 11 ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» ул. Коммунистическая, 12, МБОУ «СОШ № 1»;

ул. 307 Дивизии, 52, МБОУ «Гимназия»;

ул. Воровского, 16, МБОУ «СОШ № 3»;

ул. Ломоносова, 39, «А» МБОУ «СОШ № 4»;

ул. Бульварная, 86, МБОУ «СОШ № 6».

Клинцы:

г. Клинцы, ул. Октябрьская, 66, ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж»;

г. Клинцы, ул. Калинина, 155, МБОУ «СОШ № 9.

Сельцо:

ул. Мейпариани, д.15, МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза В. А. Лягина».

Стародуб:

пер. Красноармейский, 7А, МАОУ «Стародубская СОШ № 3»;

пл. Советская, 17, МБУК «Стародубская межпоселенческая районная библиотека».

Фокино:

пл. Ленина, 2, МБУК «Библиотека г. Фокино».

Брасовский район:

Локоть, пр. Ленина, 67, МБОУ «СОШ № 3».

Брянский район:

п. Глинищево, пер. Заречный, 48, МБОУ «Гимназия № 1 Брянского района»

Выгоничский район:

п. Выгоничи, ул. Ленина, 27, МБОУ «Выгоничская СОШ».

Гордеевский район:

Гордеевка, ул. Ленина, 21, МБОУ «Гордеевская СОШ».

Дубровский район:

Дубровка, Микрорайон № 1,2, МБОУ «Дубровская СОШ № 2»

Дятьковский район:

Дятьково, 13-й микрорайон, 2А, МАОУ «Дятьковская городская гимназия».

Жирятинский район:

Жирятино, ул. Ленина, 38, МБОУ «Жирятинская СОШ им. А. Ф. Возликова».

Жуковский район:

Жуковка, ул. Калинина, д. 1А, МБУК «Жуковский районный Дом культуры»,

Жуковска, ул. Почтовая, 10, МБУК «Централизованная библиотечная система Жуковского района»;

Жуковка, ул. Калинина, 38, МАОУ «Лицей № 1 им. Героя Советского Союза Д. С. Езерского».

Злынковский район:

Злынка, пл. Свободы, 34, ММБУ «Злынковская центральная библиотека»;

Злынка, ул. Коммунальная, 24, МБОУ «Злынковская СОШ № 1»;

Вышков, ул. Школьная, 5, МБОУ «Вышковская СОШ».

Карачевский район:

Карачев, ул. Советская, 66А, МБУК «Карачевский районный Дом культуры».

Клетнянский район:

Клетня, ул. Вокзальная, д. 26, МБОУ «Клетнанская СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Н. В. Можаева».

Климовский район:

Климово, ул. Советская, 61, МБОУ «Климовская средняя общеобразовательная школа № 1

Клинцовский район:

Чемерна, ул. Школьная, 4, МБОУ «Чемерновская СОШ».

Комаричский район:

Комаричи, ул. Ленина, 37, МБОУ Комаричская СОШ № 1.

Красногорский район:

Красная Гора, ул. Буйневича, 44, МБОУ «Красногорская СОШ № 1».

Мглинский район:

Мглин, пл. Советская, 3, МБОУ «Мглинская СОШ № 1».

Навлинский район:

Навля, ул. Гарсиа, 14, МБОУ «Навлинская СОШ № 1».

Погарский район:

Погар, пл. Советская, 20, МБУК «Централизованная библиотечная система Погарского района».

Почепский район:

Почеп, ул. Хаботько, 12, МАОУ «СОШ № 1».

Рогнединский район:

Рогнедино, ул. Первомайская, 1, МБОУ «Рогнединская СОШ».

Севский район:

Севск, ул. Ленина, 3, МБУК «Централизованная библиотечная система Севского муниципального района»;

Севск, ул. Ленина, 11, МБУ ДО «Дом детского творчества».

Суземский район:

Суземка, пл. Ленина, 2, МБУК «Суземская межпоселенческая центральная библиотека — библиотечное объединение им. А. В. Софонова».

Суражский район:

Сураж, ул. Октябрьская, 81, ГБПОУ «Суражский педагогический коллердж им. А. С. Пушкина».

Трубчевский район:

Трубчевск, ул. Урицкого, 42, Отдел образования Трубчевского муниципального района.

Унечский район:

Унеча, ул. Комсомольская, 3А, Брянский областной казачий институт технологий и управления

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