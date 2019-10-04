2019-10-04T15:06:23+03:00
Общество

В Клинцах встретились потомки старинного немецкого рода фабрикантов

В середине 19 века братья Гринихи основали на Брянщине ткацкую фабрику
Ольга УМАРОВА
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После встречи гостей ждала пешеходная экскурсия по Клинцам.После встречи гостей ждала пешеходная экскурсия по Клинцам.
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В брянском городе Клинцы собрались потомки немецких мастеров Гринихов, которые открыли здесь первую ткацкую фабрику. Встреча прошла в Центральной городской библиотеке имени Александра Пушкина 28 сентября.

В Клинцы (тогда город назывался посадом) братья Гринихи переехали в 1832 году, а через два года здесь уже вовсю работала открытая ими ткацкая фабрика и уникальное поселение "Новый Мезерич", которое прозвали «немецкой слободой».

- Здесь было 40 домов, школа, кирха, больница и даже свой оркестр, - рассказала корреспонденту "КП"-Брянск" организатор встречи Ольга Клетная. - В Клинцы Гринихов перевез купец и меценат Павел Исаев, чтобы создать здесь ткацкую фабрику взамен той, которой он лишился в Силезии во время Тридцатилетней войны и польского восстания. Продукция клинцовской фабрики продавалась по всей России и даже зарубежом. В Германии тогда были смутные времена, шла нескончаемая война и поэтому братья приняли приглашение.

Ольга Клетная – представитель знаменитого немецкого рода, ее родословная идет от мастера Юлиуса Гриниха. Историей своей семьи она занялась несколько лет назад, а позже к поискам подключилась жительница Брянска Галина Семенова – вдова клинчанина Германа Гриниха.

Генеалогическое дерево Гринихов заняло четыре библиотечных стола.

Генеалогическое дерево Гринихов заняло четыре библиотечных стола.

Галина не только нашла дальних потомков клинцовских фабрикантов, но и издала книгу "Гринихи", которую презентовали на встрече. Всего пришло около трех десятков человек: потомки Гринихов, сотрудники библиотеки, краеведы и горожане.

Собравшиеся рассказали о своих семьях, а также познакомились с историей создания в Клинцах промышленного центра Черниговской губернии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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