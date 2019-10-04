2019-10-04T14:44:35+03:00
Экономика

Совет ветеранов Брянскэнерго посетил достопримечательности Трубчевска

Поделиться:
Посещение православных монастырей Брянской и других областей стало доброй традицией для членов ветеранской организацииПосещение православных монастырей Брянской и других областей стало доброй традицией для членов ветеранской организации
Изменить размер текста:

Члены Совета ветеранов филиала «Россети Центр Брянскэнерго» совершили экскурсионную поездку в город Трубчевск Брянской области, где посетили духовные места и исторические достопримечательности города. Она была приурочена ко Дню пожилого человека.

Энергетики прослушали экскурсионную лекцию об истории основания Трубчевска, посетили городской музей и планетарий, побывали в парке и Свято - Троицком соборе, расположенный в нем.

Посещение православных монастырей Брянской и других областей стало доброй традицией для членов ветеранской организации. В ходе таких поездок энергетики, проработавшие много лет в Брянскэнерго, имеют возможность вместе провести время, поклониться православным святыням.

Совет ветеранов филиала также принимает активное участие в общественной жизни родного предприятия: совместно с Советом по работе с молодежью его члены участвуют в проведении праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы и Дню защитника Отечества, Дню энергетика и т.д. Брянскэнерго делает все возможное, чтобы сохранить преемственность поколений между ветеранами и молодыми специалистами отрасли.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске сфотографировали автобус Филиппа Киркорова
В Брянске из-за провала перекрыли улицу Трудовую
Житель Суражского района до смерти забил приятеля
В Брянске ограничат движение на переезде на улице Уральской
В Брянске в школе №36 открыли детскую спортивную площадку
В субботу в Брянске объединят маршруты троллейбусов №1 и №4
Из Брянска открыли продажи авиабилетов в Минеральные Воды
В Брянске капитально отремонтировали спортзал госуниверситета
В Погарском районе из воды подняли тело 61-летнего мужчины
В Брянске поймали наркоторговца
Жителей Брянска оштрафовали на полмиллиона рублей за незаконную врезку в канализацию
В Брянске иномарку отбросило на 11-летнюю девочку
На путепроводе в Фокинском районе Брянска установили стационарную камеру
В Трубчевске пенсионерка на скутере сбила 64-летнего велосипедиста
Брянских полицейских наградили за спасение девушки на мосту
В Брянске ищут пропавшую женщину с пятилетним сыном
В Клетне работникам детской спортшколы задерживали зарплату
Из Москвы в Брянск будут ходить двухэтажные поезда
Замглавы комаричской администрации оштрафовали за безразличие
В парке железнодорожников Брянска построят новый детский городок
Гордимся нашими учителями