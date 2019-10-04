Совет ветеранов Брянскэнерго посетил достопримечательности Трубчевска

Члены Совета ветеранов филиала «Россети Центр Брянскэнерго» совершили экскурсионную поездку в город Трубчевск Брянской области, где посетили духовные места и исторические достопримечательности города. Она была приурочена ко Дню пожилого человека.

Энергетики прослушали экскурсионную лекцию об истории основания Трубчевска, посетили городской музей и планетарий, побывали в парке и Свято - Троицком соборе, расположенный в нем.

Посещение православных монастырей Брянской и других областей стало доброй традицией для членов ветеранской организации. В ходе таких поездок энергетики, проработавшие много лет в Брянскэнерго, имеют возможность вместе провести время, поклониться православным святыням.

Совет ветеранов филиала также принимает активное участие в общественной жизни родного предприятия: совместно с Советом по работе с молодежью его члены участвуют в проведении праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы и Дню защитника Отечества, Дню энергетика и т.д. Брянскэнерго делает все возможное, чтобы сохранить преемственность поколений между ветеранами и молодыми специалистами отрасли.