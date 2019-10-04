Компания «Молочные реки» объявила о старте акции

Грязь – это не про нас

Утро современного молочника выглядит совсем иначе, нежели раньше. Каждый день к молокомату «Молочные реки» подъезжает грузовой автомобиль. Оператор целиком меняет старый бак с молоком. Моет щелочным раствором трубки, по которым идет молоко в бутылку. Вся процедура занимает около 20 минут. Если молоко в баке не распродалось, оно идет на корм телятам, и никогда не продается на следующий день.

Приемник продукции оператор очищает пять раз в день. А также убирается вокруг молокомата.

Фото: "Молочные реки".

- Нас очень удивили обвинения в том, что вокруг нашего павильона кто-кто заметил грязь, - говорит руководитель отдела маркетинга компании «Молочные реки» Дмитрий. – Наши сотрудники сразу же проехали по всем точкам продажи – и подтверждения тому не нашли. Мы убираем мусор на территории вокруг молокомата. А если необходимо, строим удобные подход или подъезд, если такие отсутствуют. Для этого договариваемся либо с местными властями, либо благоустраиваем территорию своими силами: кладем асфальт, косим газон рядом.

В Брянской городской администрации после жалоб неизвестных собрались организовать проверку молокоматов компании «Молочные реки».

- К честным проверкам мы готовы, - говорят в компании. – Тем более нас поддержали покупатели.

Народная любовь

Сразу после неправдоподобных обвинений пользователи в соцсетях начали защищать молоко в молокоматах:

- Это единственное молоко, которое при скисании превращается в простоквашу, все остальное становится горькой жижей!

- Молоко из молокомата намного вкуснее!!!

- Качество 100%!!! Молоко и продукция очень хорошее!!!!

- Альтернативы «Молочным рекам» в Брянске не вижу. Если их действительно закроют, лучше уже будет просто отказаться от молока, чем «пить химию».

- Мои родители это молоко обожают! Мало где по России есть такое вкусное и качественное молоко.

Руководство компании растрогала такая реакция пользователей, и они решили организовать акцию. Если пост в соцсетях с ее анонсом наберет больше 10000 лайков – литр молока в молокомате станет на 10 рублей дешевле и будет стоить 50 рублей. Такая скидка будет действовать всегда.

- Многие наши покупатели жалуются, что им не всегда удается найти лишние 10 рублей, и приходится брать молоко на 50 рублей, - рассказывает Дмитрий. – Для кого-то 60 рублей за литр – это просто дорого. Поэтому, мы надеемся, что нашу идею поддержат пользователи соцсетей. И молоко станет для всех наших покупателей дешевле.

Без консервантов и стабилизаторов

Претензии по качеству молока в молокоматах тоже не проходят никакую критику. После выявленных нарушений, производство в Брянской области стали тщательно проверять. Пробы молока исследовали в аккредитованных лабораториях и научных институтах. В Россельхознадзоре по Брянской и Смоленской областям выяснили, что в молоке из молокоматов полностью отсутствуют консерванты и другие добавки-стабилизаторы. Поэтому, чтобы молоко было на 100% безопасное, производителю посоветовали сократить сроки поставки молока, особенно в отдаленные районы. А также сократить срок годности молока.

Молоко для молокоматов доставляют в Брянск и Орел с завода в поселке Добрунь. К корове не подходит привычная доярка – все происходит автоматически. С момента доения молоко попадает в емкость, где поддерживается температура плюс 4 градуса. И до бутылки покупателя оно в другой температуре не находится – такая же температура в машине и молокомате. Поэтому можно быть уверенным в том, что продукция свежая.

Молоко в молокоматах – бережной пастеризации. Без такой обработки продавать молочную продукцию по закону запрещено. А срок годности молока по нынешним меркам мизерный – пять дней.

За качеством следят не только на производстве, но и сами покупатели. Однажды на заводе заменили закваску для сметаны, чтобы она была более густая. Покупатели заподозрили неладное – подумали, что в сметану добавили какой-то «химии». Пришлось, вернуться к старой рецептуре.

- Мы стараемся открыть молокоматы в новых микрорайонах, - поясняет Дмитрий. - Там, где они в первую очередь будут пользоваться спросом у покупателей. И где покупать молоко просто удобно. Мы не стремимся на центральные улицы. Часто наши молокоматы расположены у торговых центров или в жилой застройке.

СПРАВКА

Молокомат – (слово новое, но прочно вошедшее в лексикон) – торговая точка, в которой без участия человека продается молоко и другие молочные продукты «Молочные реки». Он умеет отмерять молоко литрами, выдавать бутылки, упаковки с маслом, сыром, сметаной и творогом, давать сдачу. Иногда поет, всегда мычит в благодарность. Любит, когда его содержат в чистоте. Планируется научить молокомат принимать банковские карты. Молоко из молокомата – почти что бренд, который полюбили горожане.

ЧЕМ ЕЩЕ СЕБЯ ПОРАДОВАТЬ

В молокоматах кроме молока можно купить:

- Творог 5% и 9%

- мягкий сыр «Мате»

- Сметану

- Творожную массу с изюмом

- Сливочное масло

Фото: "Молочные реки".

ЦИФРЫ

У компании «Молочные реки»:

- 24 молокомата в Брянске

- 16 молокоматов в Орле.

Акция действительна с 4.10.19-30.10.19г. Организатор акции ИП Луговская Ю.О.

Подробности по тел. 7 (4832) 37-75-65 и на сайте http://molreki32.ru

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