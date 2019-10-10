Медсестра из Навлинского района победила во всероссийском конкурсе

Завершился всероссийский конкурс "лучший работник учреждения социального обслуживания". В нем принимала участие и медсестра навлинского психоневрологического интерната Елена Столицина. Она стала победителем конкурса в номинации "лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания", сообщают в правительстве Брянской области.

Елена Столицина трудится в учреждении социального обслуживания 20 лет. За добросовестный труд в социальной сфере награждена благодарностью губернатора Брянской области, благодарственным письмом Брянской областной Думы, почетной грамотой департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

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