2019-10-10T19:03:48+03:00
Общество

Медсестра из Навлинского района победила во всероссийском конкурсе

В медицине Елена Столицына работает два десятка лет
Елена РАКОВА
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Елена Столицына победила в первом этапе конкурса.Елена Столицына победила в первом этапе конкурса.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Завершился всероссийский конкурс "лучший работник учреждения социального обслуживания". В нем принимала участие и медсестра навлинского психоневрологического интерната Елена Столицина. Она стала победителем конкурса в номинации "лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания", сообщают в правительстве Брянской области.

Елена Столицина трудится в учреждении социального обслуживания 20 лет. За добросовестный труд в социальной сфере награждена благодарностью губернатора Брянской области, благодарственным письмом Брянской областной Думы, почетной грамотой департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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