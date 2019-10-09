2019-10-09T18:33:39+03:00
Общество

Жительница Брянска выиграла 100 тысяч рублей на развитие бизнеса

Молодая мама займется озеленением города
Елена РАКОВА
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Кристина Шелемина уже начала воплощать свой проект в жизнь. ФОТО: БРО "Опора России".Кристина Шелемина уже начала воплощать свой проект в жизнь. ФОТО: БРО "Опора России".
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В Брянске завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Его участницами стали 35 жительниц Брянской области. Все они прошли четырехдневный тренинг с полным погружением в деловую среду: от составления бизнес-плана до стратегического управления компанией. Лекции и мастер-классы вели профессиональные предприниматели, которые помогли почувствовать уверенность в себе и своем деле. А затем представили свои бизнес-проекты на конкурсе.

В итоге первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта заняла концепция «Садовый центр с эколого - развивающий средой для детей» Кристины Шелеминой. Ее бизнес-идея получит воплощение благодаря гранту в 100 тысяч рублей.

- От обычного мой центр декоративных растений для ландшафта отличается тем, что здесь будут зоны, в которых дети смогут сами высаживать растения, наблюдать за их ростом, понимать значимость «зеленых друзей» для всей планеты, - рассказала о своем проекте победительница. – Кроме того, ребята будут изучать основы ландшафтного дизайна. Почему я решила этим заняться? У нас с мужем уже есть питомник декоративных растений в Брянском районе. Но мы хотим пойти дальше. Проводить мастер-классы для детей и заниматься озеленением города, в частности, благоустройством дворов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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