Брянские предприятия представили продукцию на выставке продуктов питания «WorldFood Moscow 2019»

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной поддержки, оказываемой Центром поддержки предпринимательства ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» при департаменте экономического развития Брянской области, субъекты малого и среднего предпринимательства Брянской области приняли участие в 28-ой международной выставке продуктов питания «WorldFood Moscow 2019», которая состоялась в период с 24 по 27 сентября 2019 г. в г. Москва.

Успешно завершилась выставка WorldFood Moscow 2019. В крупнейшей осенней выставке продуктов питания приняли участие на 202 компании больше, чем в прошлом году. Грандиозную экспозицию составили национальные павильоны – 64 страны представили уникальную продукцию на своих стендах.

При сопровождении и организационной поддержке, осуществляемой специалистами Центра поддержки предпринимательства ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» в ходе участия в выставке в формате коллективного стенда свою продукцию представили ИП Редин Е.В. (ТМ Дело вкуса) ООО «Родник» (ТМ Затишенская) ИП Маринина Е.А. (ТМ Hunterberry) ООО «Микале» (ТМ Mikale) ЗАО «Карачевмолпром» (ТМ Деревня Масловка).

Участие в выставке World Food позволило компаниям не только привлечь большое количество клиентов, а также найти партнеров в новых регионах страны. В период участия в выставке удалось провести встречи и переговоры с потенциальными покупателями, установить деловые контакты с ведущими поставщиками и производителями продуктов питания и напитков, провести презентации продукции и заключить ряд предварительных соглашении .

Конкурс «Продукт года» ежегодно проводится в рамках выставки WorldFood.

Цель конкурса - анонсировать лучшие по качеству продукты питания и сырье для их производства, представленные на российском рынке.

Победителями конкурса становятся только конкурентоспособные продукты компаний, которые по показателям качества превосходят аналоги, производятся с использованием инновационных технологий и хранятся в идеально подходящих условиях.

Представители коллективного стенда от Брянской области приняли участие в Конкурсе «Продукт года» и получили заслуженные награды.

WorldFood Moscow 2019 дала прекрасную возможность как небольшим так и крупным предприятиям представить свою продукцию на международном уровне и расширить географию продаж.