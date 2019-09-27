2019-09-27T13:18:20+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» рассказал брянским школьникам о безопасном поведении в интернете

Поделиться:
«Ростелеком» в гостях у Верховской школы Дятьковского района Брянской области«Ростелеком» в гостях у Верховской школы Дятьковского района Брянской области
Изменить размер текста:

«Ростелеком» провел открытый урок на тему безопасного интернета в Верховской школе Дятьковского района Брянской области.

Цель обучения – повысить уровень цифровой грамотности школьников, научить их правильному поведению в информационном пространстве, привлечь внимание родителей и педагогов к социальным, юридическим и психологическим проблемам, которые могут возникнуть из-за некорректных, а зачастую и опасных действий других пользователей в Сети.

Основой для проведения урока послужила специальная презентация «Безопасный интернет», разработанная национальным цифровым провайдером. Специалисты компании рассказали школьникам о последствиях безответственного поведения во Всемирной паутине, способах защиты от вредоносных программ и негативного контента, а также разобрали конкретные модели поведения в Сети.

Юлия Кармазина, заместитель директора филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»-директор по работе с массовым сегментом: «Как только интернет стал доступен всем, появилась проблема информационной безопасности детей и подростков. Современные дети очень рано начинают пользоваться гаджетами и осваивают интернет. Глобальная Сеть как инструмент обучения, развлечения и общения незаметно начинает занимать важное место в жизни ребенка. К сожалению, родители недостаточно осведомлены о рисках и угрозах, которые несет в себе это «безобидное» увлечение. Им помогут цифровые сервисы «Ростелекома», в том числе разработанное совместно с «Лабораторией Касперского» решение Kaspersky Safe Kids».

Kaspersky Safe Kids обеспечивает защиту на любых устройствах под управлением Windows, iOS или Android. Решение даёт родителям возможность регулировать доступ детей к сайтам и программам, ограничивать время использования устройств, отслеживать звонки и SMS, определять местонахождение ребенка и устанавливать «безопасную зону». SMS-информирование позволяет своевременно получать информацию о действиях детей, а онлайн-советы психолога помогают оценить их поведение в интернете. Абоненты, пользующиеся услугами домашнего или мобильного интернета от «Ростелекома», могут подключить опцию в Едином личном кабинете.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Климовском районе во время пожара погибли мужчина и женщина
В Брянске открыли веревочный парк в Фокинском районе
В Брянске маршрутное такси №32 заменят автобусом №22а
В Брянске прокуратура проверит все ветхие столбы на ремонтируемых дорогах
Районные территориальные депутатские группы
Об избрании главы горадминистрации
О составе Брянского городского Совета
В брянский горсовет вошли 18 бизнесменов
В Брянске без тепла остаются школа и детский сад
Для районов Брянской области купят 143 новых автобуса
В Унече 29 сентября пройдут проверки водителей
Брянские полицейские поймали телефонных мошенников
В Брянске нашли живым пропавшего 35-летнего Сергея Авдеева
Брянец Виталий Минаков подписал контракт на бой с американцем
Брянский губернатор поднял пенсии чиновникам и ветеранам труда
Работаем во благо!
Коллектив БМЗ отметил профессиональный праздник
В Новозыбкове водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку
Сенатором от Брянской области стала Галина Солодун
Жители Брянска пожаловались на обмелевшую Десну
Председателем Брянской областной Думы избрали Владимира Попкова
В Брянской области задержали за взятку экс-депутата Александра Толстенка
Брянская прокуратура не нашла нарушений при добыче песка в Володарском районе
На основании тайного голосования