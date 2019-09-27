«Ростелеком» рассказал брянским школьникам о безопасном поведении в интернете

«Ростелеком» провел открытый урок на тему безопасного интернета в Верховской школе Дятьковского района Брянской области.

Цель обучения – повысить уровень цифровой грамотности школьников, научить их правильному поведению в информационном пространстве, привлечь внимание родителей и педагогов к социальным, юридическим и психологическим проблемам, которые могут возникнуть из-за некорректных, а зачастую и опасных действий других пользователей в Сети.

Основой для проведения урока послужила специальная презентация «Безопасный интернет», разработанная национальным цифровым провайдером. Специалисты компании рассказали школьникам о последствиях безответственного поведения во Всемирной паутине, способах защиты от вредоносных программ и негативного контента, а также разобрали конкретные модели поведения в Сети.

Юлия Кармазина, заместитель директора филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»-директор по работе с массовым сегментом: «Как только интернет стал доступен всем, появилась проблема информационной безопасности детей и подростков. Современные дети очень рано начинают пользоваться гаджетами и осваивают интернет. Глобальная Сеть как инструмент обучения, развлечения и общения незаметно начинает занимать важное место в жизни ребенка. К сожалению, родители недостаточно осведомлены о рисках и угрозах, которые несет в себе это «безобидное» увлечение. Им помогут цифровые сервисы «Ростелекома», в том числе разработанное совместно с «Лабораторией Касперского» решение Kaspersky Safe Kids».

Kaspersky Safe Kids обеспечивает защиту на любых устройствах под управлением Windows, iOS или Android. Решение даёт родителям возможность регулировать доступ детей к сайтам и программам, ограничивать время использования устройств, отслеживать звонки и SMS, определять местонахождение ребенка и устанавливать «безопасную зону». SMS-информирование позволяет своевременно получать информацию о действиях детей, а онлайн-советы психолога помогают оценить их поведение в интернете. Абоненты, пользующиеся услугами домашнего или мобильного интернета от «Ростелекома», могут подключить опцию в Едином личном кабинете.