В Брянскэнерго за 8 месяцев 2019 года лично обратились более 10,7 тыс. потребителей

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы FR7A9130Центра обслуживания потребителей (ЦОП) и пунктов по работе с потребителями (ПРП) за 8 месяцев 2019 года. Личные визиты потребителей в ЦОП и ПРП Брянскэнерго - один из способов связи клиентов и сетевой организации.

За отчетный период работниками ЦОП и ПРП Брянскэнерго принято 10747 обращений от потребителей Брянской области. Большая часть из них касалась оказания филиалом услуг населению региона. Самой популярной из них была «Установка и замена приборов учета» (2993 заявления), на втором месте по востребованности - «Предоставление технических ресурсов» (обеспечение спецтехникой, проведение необходимых испытаний и измерений и т.п.) - 1057 заявлений, на третьем - «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры технологического присоединения» (Сопровождение ТП), в рамках которой, специалисты сетевой организации выполняют перечень работ, предписанный техническими условиями за заявителем.

За отчетный период работники ЦОП и ПРП приняли также 596 обращений, касающихся качества электроэнергии, которые были оперативно отработаны персоналом филиала. В адрес работников компании также поступило более 7,3 тыс. положительных отзывов о работе Брянскэнерго.

Информацию по всем услугам Брянскэнерго можно получить на сайте Россети Центр www.mrsk-1.ru, в Центре обслуживания потребителей, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Советская, 35, и в пунктах по работе с потребителями, которые есть во всех 27 районах электрических сетей филиала. А также в контакт-центре компании по номеру 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов).