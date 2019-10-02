Брянцев снова пересчитают

Ровно год остался до старта новой всероссийской переписи населения. Она станет 12-й по счету за всю историю России. Нас начнут пересчитывать 1 октября 2020, а закончат 31 октября 2020-го. А жителей отдаленных и труднодоступных районов перепишут с 1 апреля по 20 декабря 2020 года.

Зачем устраивают перепись населения? Чтобы узнать, как изменилась демографическая ситуация за последние десять лет. Сколько родилось и умерло человек, кто приехал и уехал, какое образование предпочитают получать брянцы. Обо всем этом и многом другом должна поведать новая перепись.

- Основной акцент в будущей переписи сделан на применении новых технологий, - рассказала на совещании в облправительстве руководитель Брянскстата Надежда Муратова. – А именно: жители сами смогут заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг, в многофункциональных центрах, а также на планшетах у переписчиков.

До 25 октября 2020 года любой брянец, если у него есть стандартная учетная запись на Госуслугах, может сам рассказать о себе на портале, выбрав услугу «Пройти перепись населения». В финале переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, состоится контрольный обход 10% жилых помещений.

Ну, а первые результаты будущей переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года.

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