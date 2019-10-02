Учителей Брянска поздравили с профессиональным праздником

В субботу, 5 октября, во всей стране будут отмечать День учителя. Накануне праздника, с профессиональным праздником поздравили педагогов Брянска. Торжественное собрание прошло 2 октября в концертном зале «Дружба».

- В Брянске работает 68 школ. гимназий и лицеев, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - А также семь учреждений дополнительного образования. При этом все лицеи, гимназии и школы №4 и 59 являются региональными площадками по реализации инновационных образовательных проектов. За последние десять лет педагоги школ города девять раз становились побеждали в региональном конкурсе «Учитель года». А средние баллы ЕГЭ выпускников города по всем предметам выше областных и выше российских.

Свои выступления педагогам подарили ученики школы №67, воспитанники Центра внешкольной работы и детского сада №81 «Жаворонок». Завершилось торжество концертом артистов Брянской областной филармонии.

3 октября в Брянском государственном университете имени академика Ивана Петровского состоится областной чествование учителей. А в пятницу делегация брянских учителей посетит Москву, где в Кремлевском Дворце пройдет уже всероссийский праздник.

В Брянске чествовали педагогов города.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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