Брянскэнерго перевыполнило план ремонтной программы

В филиале "Россети Центр Брянскэнерго" подвели итоги реализации ремонтной программы за 8 месяцев 2019 года. Годовой план по ремонтам выполнен на 106 процентов.

Ключевые мероприятия производственной программы выполняются с превышением плановых показателей. Общие затраты на проведение ремонтных работ по итогам восьми месяцев составили 166,0 млн рублей.

За отчетный период специалистами филиала отремонтировано 342 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и более 1837 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ (101% и 117% от плана ремонтов соответственно). От древесной и кустарниковой поросли расчищено более 1066 гектара просек воздушных линий 0,4 – 110 кВ (136% к плановым показателям). Также выполнен ремонт 8-ми силовых трансформаторов 35-110 кВ.

Качественное и своевременное выполнение запланированных мероприятий — залог надежного электроснабжения потребителей региона в осенне-зимний период.