Брянскэнерго получило благодарность от областной профсоюзной организации за профориентационную работу

В адрес заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарима поступило письмо от председателя «Федерации профсоюзов Брянской области» Ольги Поляковой.

Руководитель областной профсоюзной организации в лице директора энеропредприятия благодарит ее сотрудников за активное участие в профильной профориентационной смене «Найти себя», которая проходила в санатории «Вьюнки» в Клинцовском районе с 8 по 21 августа 2019 года.

«Мы уверены, что совместное проведение подобных мероприятий будет способствовать формированию у детей осознанного выбора профессий и уважительного отношения к человеку труда», - говорится в письме.

Сотрудники филиала провели для детей, отдыхающих в смене «Найди себя» занятие, в ходе которого рассказали им о крупнейшей электросетевой компании страны ПАО «Россети», ее дочернем предприятии «Россети Центр» и Брянскэнерго – филиале, представляющем их на территории Брянской области. Ребята узнали об особенностях энергетических профессий, учебных заведениях, где есть возможность получить образование для работы в энергетической отрасли.

В ходе занятия сотрудники филиала провели для детей экскурсию на ПС «Залинейная» – один из основных питающих центров Клинцовского района, рассказали им о принципе работы и значимости энергоообъекта. В завершении встречи, сотрудники Брянскэнерго напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил электробезопасности и продемонстрировали способы оказания первой помощи пострадавшему от действия электрического тока на учебно-тренировочном манекене «Гоша».

Брянскэнерго тесно сотрудничает с профсоюзной организацией Брянской области на протяжении многих лет. Участие в профильной смене «Найти себя», которую организуют представители областного профсоюза в детском лагере «Вьюнки», - стало доброй традицией для энергетиков.

Ежегодно они рассказывают детям, отдыхающим в этой смене, об энергетической отрасли, при участии членов студотрядов, работающих в летний период на объектах энергопредприятия, проводят уроки электробезопасности, различные викторины и квесты.