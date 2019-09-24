2019-09-24T13:38:54+03:00
Общество

В Брянске к утру 24 сентября запустили больше половины котельных

Во многих квартирах пока еще холодно
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Все котельные должны быть запущены до 27 сентября.Все котельные должны быть запущены до 27 сентября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Брянске к восьми часам утра вторника, 24 сентября, запустили больше половины котельных. Из 134 котельных «Брянсккоммунэнерго» запустили 80, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Из них в Бежице - 18 из 49, в Володарском районе - 17 из 18, в Советском районе - 26 из 46, в Фокинском районе - 18 из 21. Из 50 ведомственных котельных запущены 21, из 21 муниципальной – 11.

При этом крышные котельные заработали не слишком активно. Из 110 котельных тепло пришло в 38 домов.

Хотя котельные и запущены, во многих домах еще холодно. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы и больницы. К вечеру 23 сентября из 177 учреждений образования батареи стали теплыми в 26 детсадах, 17 школах и одном учреждении дополнительного образования. Из 32 учреждений здравоохранения отопление включили в девяти, из 57 объектов культуры – в восьми.

Но до многих квартир тепло пока не дошло. К вечеру понедельника из 2694 многоквартирных домов затопили 346.

- Наш дом находится близко к котельной, рядом детские садики, к тому же мы живем на первом этаже, - рассказывает жительница Советского района Ирина. – Батареи стали у нас теплыми во второй половине дня в понедельник, 23 сентября. А вот в соседних домах они пока ледяные. Вокруг сразу начались раскопки: видимо, устраняют прорывы.

Кстати, все котельные должны быть запущены до 27 сентября. И еще две недели будут проводить пуско-наладочные работы во внутридомовых системах отопления.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На въезде в Бежицу из-за ремонта Первомайского моста образовалась огромная пробка
Из Сочи в Брянск вылетел задержанный на три часа самолет
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области продолжает делать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов по обращениям граждан
В круглом сквере в Брянске сломали новый фонтан
В Брянскую область не пустили 15 живых ящериц
Житель Сельцо лишился ноги после взрыва снаряда времен войны
На Первомайском мосту в Брянске начали укладывать новый асфальт
Брянский военный заплатит штраф за пьяную езду
В половину школ и детских садов Брянска пришло тепло
Экономия, которая выходит боком
Брянский боец Виталий Минаков со второй попытки сразится с Хави Айалой
В Стародубе пациенту-диабетику не выдавали средства диагностики
В Брянске в ДК слепых оборудуют культурно-спортивный реабилитационный комплекс
В Гордеевском районе на землях для многодетных семей нашли чужие дома
В ДТП в Клинцах пострадала 14-летняя школьница
Сотрудника брянского стальзавода осудили за коммерческий подкуп
В Брянске ищут организаторов финансовой пирамиды
После падения столба на машину в Брянске завели уголовное дело
В брянской колонии устроили день открытых дверей
В Брянске на кинопоказ фильма «Крик тишины» придет режиссер Владимир Потапов
В Брянской области объявили экстренное предупреждение из-за заморозков
В Брянске тумбы для афиши сделали из бетонных колец
В Брянской области за неделю нашли больше трех тысяч поддельных товаров
В Брянске водителя «Лексуса» оштрафовали за проезд на «красный» на проспекте Ленина
В Брянске водитель сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» и уехал
В Брянске из окна девятого этажа выпала женщина
Брянск стал чище, а хороших людей больше!
В Климовском районе двое работников пытались обокрасть агропредприятие, на котором работали