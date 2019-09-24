В Брянске к утру 24 сентября запустили больше половины котельных

В Брянске к восьми часам утра вторника, 24 сентября, запустили больше половины котельных. Из 134 котельных «Брянсккоммунэнерго» запустили 80, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Из них в Бежице - 18 из 49, в Володарском районе - 17 из 18, в Советском районе - 26 из 46, в Фокинском районе - 18 из 21. Из 50 ведомственных котельных запущены 21, из 21 муниципальной – 11.

При этом крышные котельные заработали не слишком активно. Из 110 котельных тепло пришло в 38 домов.

Хотя котельные и запущены, во многих домах еще холодно. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы и больницы. К вечеру 23 сентября из 177 учреждений образования батареи стали теплыми в 26 детсадах, 17 школах и одном учреждении дополнительного образования. Из 32 учреждений здравоохранения отопление включили в девяти, из 57 объектов культуры – в восьми.

Но до многих квартир тепло пока не дошло. К вечеру понедельника из 2694 многоквартирных домов затопили 346.

- Наш дом находится близко к котельной, рядом детские садики, к тому же мы живем на первом этаже, - рассказывает жительница Советского района Ирина. – Батареи стали у нас теплыми во второй половине дня в понедельник, 23 сентября. А вот в соседних домах они пока ледяные. Вокруг сразу начались раскопки: видимо, устраняют прорывы.

Кстати, все котельные должны быть запущены до 27 сентября. И еще две недели будут проводить пуско-наладочные работы во внутридомовых системах отопления.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».