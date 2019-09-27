Кадровые вопросы
Малый Совет формируется городским Советом с целью предварительного рассмотрения проектов решений, координации деятельности постоянных комитетов, районных территориальных депутатских групп и подготовки организационных вопросов, относящихся к компетенции городского Совета. В состав Малого Совета входят Глава города Брянска, заместители председателя горсовета, депутаты, работающие на постоянной основе, председатели постоянных комитетов и районных территориальных групп, руководители фракций в Брянском городском Совете.
На заседании были сформированы постоянные комитеты Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва и избраны их председатели. Комитет по бюджету, финансам и налогам возглавил Тарасов Валентин Николаевич. Председателем комитета по культуре, спорту и молодежной политике стал Солонкин Алексей Алексеевич; комитета по образованию – Афонин Игорь Анатольевич. Комитет по инвестиционной политике и предпринимательству возглавил Корнилов Дмитрий Юрьевич; комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ – Сенин Сергей Сергеевич.
Руководить комитетом по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан будет Игрунев Василий Иванович; комитетом по муниципальной собственности и сфере обслуживания – Клемешев Дмитрий Александрович. Во главе комитета по правовому регулированию встал Рассыльщиков Алексей Анатольевич; комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту – Иванов Валерий Анатольевич; комитета по землепользованию, экологии и благоустройству – Исаев Алексей Игоревич.
Составы постоянных комитетов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва
Комитет по бюджету, финансам и налогам:
Комитет по правовому регулированию:
Комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ:
Комитет по землепользованию, экологии и благоустройству:
Комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания:
Комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту:
Комитет по инвестиционной политике и предпринимательству:
Комитет по образованию:
Комитет по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан:
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике: