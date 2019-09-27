Кадровые вопросы

Малый Совет формируется городским Советом с целью предварительного рассмотрения проектов решений, координации деятельности постоянных комитетов, районных территориальных депутатских групп и подготовки организационных вопросов, относящихся к компетенции городского Совета. В состав Малого Совета входят Глава города Брянска, заместители председателя горсовета, депутаты, работающие на постоянной основе, председатели постоянных комитетов и районных территориальных групп, руководители фракций в Брянском городском Совете.

На заседании были сформированы постоянные комитеты Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва и избраны их председатели. Комитет по бюджету, финансам и налогам возглавил Тарасов Валентин Николаевич. Председателем комитета по культуре, спорту и молодежной политике стал Солонкин Алексей Алексеевич; комитета по образованию – Афонин Игорь Анатольевич. Комитет по инвестиционной политике и предпринимательству возглавил Корнилов Дмитрий Юрьевич; комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ – Сенин Сергей Сергеевич.

Руководить комитетом по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан будет Игрунев Василий Иванович; комитетом по муниципальной собственности и сфере обслуживания – Клемешев Дмитрий Александрович. Во главе комитета по правовому регулированию встал Рассыльщиков Алексей Анатольевич; комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту – Иванов Валерий Анатольевич; комитета по землепользованию, экологии и благоустройству – Исаев Алексей Игоревич.

Составы постоянных комитетов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва

Комитет по бюджету, финансам и налогам:

Комитет по правовому регулированию:

Комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ:

Комитет по землепользованию, экологии и благоустройству:

Комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания:

Комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту:

Комитет по инвестиционной политике и предпринимательству:

Комитет по образованию:

Комитет по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан:

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике: