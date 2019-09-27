2019-09-27T19:22:29+03:00
Происшествия

В брянском поселке 16 человек отравились шаурмой

Девять из них госпитализировали в состоянии средней тяжести
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девять человек попали в больницу, остальные лечатся дома.Девять человек попали в больницу, остальные лечатся дома.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В брянском поселке Глинищево 16 человек отравились шаурмой. Все они обратились за медицинской помощью с 24 по 27 сентября. С острой кишечной инфекцией девять брянецв госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Но специалисты не исключают, что пострадавших может быть еще больше.

Предположительно, все пострадавшие ели в одной точке общепита. Там и подхватили инфекцию. Торговлю шаурмой прикрыли сразу же после того, как появились первые потерпевшие - 24 сентября. С проверкой на место выехали специалисты Роспотребнадзора.

- На предприятии общественного питания выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к изготовлению пищевых продуктов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Брянской области. - Санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное, нет горячей воды и документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение сырья. Не известно проходили ли сотрудники медосмотр и гигиеническое обучение.

Специалисты отправили продукты из забегаловки на экспертизу.

- После получения результатов установят более точный диагноз, - пояснили в ведомстве. – Тогда и будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Точкой общепита владеет индивидуальный предприниматель Сайдали Хаитов. Административные материалы по предприятию направили в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт о посадке Боинга в Барнауле: Причиной задымления могли стать перегрузка во время приземления или дефекты полосы
Такое мнение в беседе с «КП» высказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама»заслуженный военный летчик РФ , генерал-майор Владимир Попов
Новости 24
В Климовском районе во время пожара погибли мужчина и женщина
В Брянске открыли веревочный парк в Фокинском районе
В Брянске маршрутное такси №32 заменят автобусом №22а
В Брянске прокуратура проверит все ветхие столбы на ремонтируемых дорогах
Районные территориальные депутатские группы
Об избрании главы горадминистрации
О составе Брянского городского Совета
В брянский горсовет вошли 18 бизнесменов
В Брянске без тепла остаются школа и детский сад
Для районов Брянской области купят 143 новых автобуса
В Унече 29 сентября пройдут проверки водителей
Брянские полицейские поймали телефонных мошенников
В Брянске нашли живым пропавшего 35-летнего Сергея Авдеева
Брянец Виталий Минаков подписал контракт на бой с американцем
Брянский губернатор поднял пенсии чиновникам и ветеранам труда
Работаем во благо!
Коллектив БМЗ отметил профессиональный праздник
В Новозыбкове водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку
Сенатором от Брянской области стала Галина Солодун
Жители Брянска пожаловались на обмелевшую Десну
Председателем Брянской областной Думы избрали Владимира Попкова
В Брянской области задержали за взятку экс-депутата Александра Толстенка
Брянская прокуратура не нашла нарушений при добыче песка в Володарском районе
На основании тайного голосования