В брянском поселке 16 человек отравились шаурмой

В брянском поселке Глинищево 16 человек отравились шаурмой. Все они обратились за медицинской помощью с 24 по 27 сентября. С острой кишечной инфекцией девять брянецв госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Но специалисты не исключают, что пострадавших может быть еще больше.

Предположительно, все пострадавшие ели в одной точке общепита. Там и подхватили инфекцию. Торговлю шаурмой прикрыли сразу же после того, как появились первые потерпевшие - 24 сентября. С проверкой на место выехали специалисты Роспотребнадзора.

- На предприятии общественного питания выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к изготовлению пищевых продуктов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Брянской области. - Санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное, нет горячей воды и документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение сырья. Не известно проходили ли сотрудники медосмотр и гигиеническое обучение.

Специалисты отправили продукты из забегаловки на экспертизу.

- После получения результатов установят более точный диагноз, - пояснили в ведомстве. – Тогда и будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Точкой общепита владеет индивидуальный предприниматель Сайдали Хаитов. Административные материалы по предприятию направили в суд.

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