Брянский педагог вышел в финал конкурса «Учитель года-2019»

Брянский педагог Ярослав Бабарин вышел в финал всероссийского этапа конкурса «Учитель года-2019». Заключительные очные испытания проходят в городе Грозном в Чеченской Республике. 28 сентября объявят 15 лауреатов конкурса, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ярослав Бабурин работает учителем физики в гимназии №3 в Брянске. В Грозном ему придется поучаствовать в испытаниях «Урок» и «Внеурочное мероприятие».

В прошлом году лучшего брянского учителя, лауреата конкурса Юрия Клюева назначили на должность директора лицея №1.

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