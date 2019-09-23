Стало известно, когда включат отопление в Брянске в 2019 году. Горадминистрация опубликовала график запуска котельных. Отопительный сезон-2019 в Брянске стартует 23 сентября.

- Запуск котельных будет производиться по графику в течение пяти дней с 23 по 27 сентября, - пояснили в пресс-службе мэрии. - В первую очередь в работу включатся котельные, которые обеспечивают теплом больницы, школы и детские сады.

Как пояснили в комитете по ЖКХ, первые две недели с момента включения отопления, будут идти пуско-наладочные работы систем отопления внутри дома.

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

(адреса котельных)

Бежицкий район

23 сентября

ул. Заводская, 1a

ул. Дятъковская, 166а

ул. Ново-Советская, 83a

ул. Клинцовская, 67

ул. Донбасская, 53

ул. Клинцовская, 63б

ул. Медведева,79

пер. Кромской, 37

ул. Почтовая, 118

п. Чайковичи, школа №21 ул. Ново-Советская, 48 ул. Почтовая, 13 ул. Орловская. 32

п. Бордовичи школа № 23, ул. Островского, 77

п. Бордовичи школа № 22, ул. Делегатская, 76 ул. Кромская, 48а ул. Мало-Озёрная, 1а ул. Камозина, 11

24 сентября

ул. Дятьковская, 119а

ул. Дружбы, 56б

ул. Дружбы, 56а

ул. Литейная, 59

ул. 50-й Армии, 12

ул. Почтовая, 4а

пер. Ново-Советский, 69

ул. Камозина, 38

ул. Бежицкая, 315а, ТП № 44, 45, 46

ул. Орловская, 2

ул. Бузинова, 2б

ул. Куйбышева, 21

ул. Союзная, 10а

25 сентября

ул. Дятьковская, 155a

ул. Клинцовская, 61

ул. Металлистов, 6а

ул. Литейная, 86

ул. Ново-Советская, 34

пер. Ново-Советский, 44

ул. Институтская, 141

ул. Шоссейная, 65

пер. Коммунистический, 24а

ул. Харьковская, 10

26 сентября

ул. Ульянова, 39

Ул. Ленинградская, 24

27 сентября 2019

ул. Ново-Советская, 103a

т/трасс а от котельной ул. Гвардейская,2

ул. Брянской Пролетарской Дивизии, 40 т/трасса от котельной ул. 22 Съезда, 2

ул. Бурова, 20, ТП мкр-он «Московский, 47»

ул. Институтская, 3а

т/трасса от котельной ул. Комсомольская, 4б

ул. 3-го Интернационала, 1a

Володарский район

23 сентября

ул. Чернышевского, 58а

ФОК, ул. 2-я Мичурина

ул. Фосфоритная, 17а

ул. С.-Щедрина, 1а

ул. Суворова, 2

ул. Димитрова, 66

ул. Пушкина, 44а

п. Радица-Крыловка, ул. Гончарова,19

ул. Клары Цеткин, 12б

ул. Никитина, 13

24 сентября

ул. Чернышевского, 14

ул. Пушкина, 4

ул. Красной Гвардии, 20

ул. Кольцова, 9а

ул. Володарского, 46

ул. Профсоюзов, 1а

ул. Свободы,6а

25 сентября

ул. Афанасьева, 18

Советский район

23 сентября

ул. 3 июля. 48(СПК)

ул. В. Сафроновой 56а (Электроаппарат)

ул. Советская. 98

Пр. Ленина. 105

ул. Горького, 22

ул. Фокина, 72а

ул. Луначарского, 2а

ул. Любезного, 2а

ул. Красноармейская, 97а

ул. Горбатова, 5а

уд. Крахмалева, 5а

пр. Ст. Димитрова, 100

пр. С'т, Димитрова, 86б (226/229)

бул. Гагарина, 25а

24 сентября

ул. В. Сафрононой,56в

ул. Бежицкая, 187

ул. Бежицкая, 38

ул. Октябрьская. 107

пер. Горького, 20

ул. Советская, 8

ул. Урицкого, 124

пр. Ст. Димитрова, 14а

ул. Брянского Фронта, 18/2

ул. Красноармейская, 164а

пр. Ст. Димитрова, 73

ул. Калинина. 125

25 сентября

ул. Степная. 3

ул. Бежицкая, 8а

пер. Трудовой, 2

ул. Советская,48б

ул. Красноармейская, 58

ул. Емлютина, 37

ул. Спартаковская, 128а

пр. Ст. Димитрова, 53а

ул. Пионерская, 7

26 сентября

ул. Октябрьская,39а

ул. Калинина, 51

пер. Осоавиахима. 3д

ул. Романа Брянского, 9

пр. Ст. Димитрова, 1

27 сентября

ул. Дуки, 78

пр. Ленина,56

ул. Красноармейская, 65

пр. Ст. Димитрова, 64

пр. Ст. Димитрова, 42

ул. Калинина, 152

Фокинский район

23 сентября

пр-д Трофименко, 12

пр. Московский, 10

ул. Киевская, 2

ул. Победы, 5

ул. Белобережская, 24/1

КНР пер. Менжинского, 9Б

24 сентября

пр. Московский, 126а

ул. Киевская, 32

ул. О. Кошевого, 69а (41 кв-л)

пр. Московский, 93а

пер. Новозыбковский, 14

25 сентября

пер. О. Кошевого, 41 (мкр-н Чкаловский)

пр. Московский, 7а

ул. Чкалова, 3

ул. Дзержинского, 47

пр. Московский, 142/3

26 сентября

ул. Новозыбковская, 12а

27 сентября

пр. Московский, 86а

пос. Б. Берега, ул. Коминтерна, 1

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