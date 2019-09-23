Когда включат отопление в Брянске в 2019 году
Стало известно, когда включат отопление в Брянске в 2019 году. Горадминистрация опубликовала график запуска котельных. Отопительный сезон-2019 в Брянске стартует 23 сентября.
- Запуск котельных будет производиться по графику в течение пяти дней с 23 по 27 сентября, - пояснили в пресс-службе мэрии. - В первую очередь в работу включатся котельные, которые обеспечивают теплом больницы, школы и детские сады.
Как пояснили в комитете по ЖКХ, первые две недели с момента включения отопления, будут идти пуско-наладочные работы систем отопления внутри дома.
ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ
(адреса котельных)
Бежицкий район
23 сентября
ул. Заводская, 1a
ул. Дятъковская, 166а
ул. Ново-Советская, 83a
ул. Клинцовская, 67
ул. Донбасская, 53
ул. Клинцовская, 63б
ул. Медведева,79
пер. Кромской, 37
ул. Почтовая, 118
п. Чайковичи, школа №21 ул. Ново-Советская, 48 ул. Почтовая, 13 ул. Орловская. 32
п. Бордовичи школа № 23, ул. Островского, 77
п. Бордовичи школа № 22, ул. Делегатская, 76 ул. Кромская, 48а ул. Мало-Озёрная, 1а ул. Камозина, 11
24 сентября
ул. Дятьковская, 119а
ул. Дружбы, 56б
ул. Дружбы, 56а
ул. Литейная, 59
ул. 50-й Армии, 12
ул. Почтовая, 4а
пер. Ново-Советский, 69
ул. Камозина, 38
ул. Бежицкая, 315а, ТП № 44, 45, 46
ул. Орловская, 2
ул. Бузинова, 2б
ул. Куйбышева, 21
ул. Союзная, 10а
25 сентября
ул. Дятьковская, 155a
ул. Клинцовская, 61
ул. Металлистов, 6а
ул. Литейная, 86
ул. Ново-Советская, 34
пер. Ново-Советский, 44
ул. Институтская, 141
ул. Шоссейная, 65
пер. Коммунистический, 24а
ул. Харьковская, 10
26 сентября
ул. Ульянова, 39
Ул. Ленинградская, 24
27 сентября 2019
ул. Ново-Советская, 103a
т/трасс а от котельной ул. Гвардейская,2
ул. Брянской Пролетарской Дивизии, 40 т/трасса от котельной ул. 22 Съезда, 2
ул. Бурова, 20, ТП мкр-он «Московский, 47»
ул. Институтская, 3а
т/трасса от котельной ул. Комсомольская, 4б
ул. 3-го Интернационала, 1a
Володарский район
23 сентября
ул. Чернышевского, 58а
ФОК, ул. 2-я Мичурина
ул. Фосфоритная, 17а
ул. С.-Щедрина, 1а
ул. Суворова, 2
ул. Димитрова, 66
ул. Пушкина, 44а
п. Радица-Крыловка, ул. Гончарова,19
ул. Клары Цеткин, 12б
ул. Никитина, 13
24 сентября
ул. Чернышевского, 14
ул. Пушкина, 4
ул. Красной Гвардии, 20
ул. Кольцова, 9а
ул. Володарского, 46
ул. Профсоюзов, 1а
ул. Свободы,6а
25 сентября
ул. Афанасьева, 18
Советский район
23 сентября
ул. 3 июля. 48(СПК)
ул. В. Сафроновой 56а (Электроаппарат)
ул. Советская. 98
Пр. Ленина. 105
ул. Горького, 22
ул. Фокина, 72а
ул. Луначарского, 2а
ул. Любезного, 2а
ул. Красноармейская, 97а
ул. Горбатова, 5а
уд. Крахмалева, 5а
пр. Ст. Димитрова, 100
пр. С'т, Димитрова, 86б (226/229)
бул. Гагарина, 25а
24 сентября
ул. В. Сафрононой,56в
ул. Бежицкая, 187
ул. Бежицкая, 38
ул. Октябрьская. 107
пер. Горького, 20
ул. Советская, 8
ул. Урицкого, 124
пр. Ст. Димитрова, 14а
ул. Брянского Фронта, 18/2
ул. Красноармейская, 164а
пр. Ст. Димитрова, 73
ул. Калинина. 125
25 сентября
ул. Степная. 3
ул. Бежицкая, 8а
пер. Трудовой, 2
ул. Советская,48б
ул. Красноармейская, 58
ул. Емлютина, 37
ул. Спартаковская, 128а
пр. Ст. Димитрова, 53а
ул. Пионерская, 7
26 сентября
ул. Октябрьская,39а
ул. Калинина, 51
пер. Осоавиахима. 3д
ул. Романа Брянского, 9
пр. Ст. Димитрова, 1
27 сентября
ул. Дуки, 78
пр. Ленина,56
ул. Красноармейская, 65
пр. Ст. Димитрова, 64
пр. Ст. Димитрова, 42
ул. Калинина, 152
Фокинский район
23 сентября
пр-д Трофименко, 12
пр. Московский, 10
ул. Киевская, 2
ул. Победы, 5
ул. Белобережская, 24/1
КНР пер. Менжинского, 9Б
24 сентября
пр. Московский, 126а
ул. Киевская, 32
ул. О. Кошевого, 69а (41 кв-л)
пр. Московский, 93а
пер. Новозыбковский, 14
25 сентября
пер. О. Кошевого, 41 (мкр-н Чкаловский)
пр. Московский, 7а
ул. Чкалова, 3
ул. Дзержинского, 47
пр. Московский, 142/3
26 сентября
ул. Новозыбковская, 12а
27 сентября
пр. Московский, 86а
пос. Б. Берега, ул. Коминтерна, 1
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ИСТОЧНИК KP.RU