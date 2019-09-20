2019-09-20T21:19:46+03:00
Происшествия

В Брянске задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на вокзале

Им оказался 31-летний коллега погибших
Елена РАКОВА
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Нападение на сотрудников спецсвязи на вокзале Брянск-Орловский произошло ночью 20 сентября.Нападение на сотрудников спецсвязи на вокзале Брянск-Орловский произошло ночью 20 сентября.
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В Брянске по подозрению в убийстве двух сотрудников спецсвязи рядом с вокзалом Брянск-Орловский задержали 31-летнего горожанина - коллеги погибших. На него удалось выйти после получения результатов судебных экспертиз и обнаруженным на месте преступления следам.

- Неопровержимые доказательства причастности брянца к совершенному преступлению получены благодаря согласованным действиям следователей, криминалистов и оперативных сотрудников УМВД региона, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Подозреваемого задержали и допросили. Он дал признательные показания.

Как удалось узнать "Комсомольской правде" в Брянске", по словам подозреваемого, ночью он зашел к работникам спецсвязи на склад. Хотя по инструкции они не должны были открывать ему дверь, и застрелил обоих. А затем забрал 7,5 миллиона рублей.

Следователи подали ходатайство в суд об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается. Также правоохранители устанавливают, где находятся похищенные деньги и оружие.

Напомним, на железнодорожном вокзале «Брянск-Орловский» убили двух сотрудников спецсвязи: дежурного и его помощника. Как удалось узнать «Комсомольской правде» в Брянске», ЧП случилось около 1.20 ночи в пятницу, 20 сентября. По предварительным данным, со склада пропали 7,5 миллиона рублей и служебное оружие – два пистолета Макарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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