Стало известно, какие общественные территории отремонтируют в следующем году

12 сентября в Брянске подвели итоги голосования за ремонт общественных территорий. Результаты выборов утвердили на заседании муниципальной комиссии.

Всего в голосовании поучаствовали 32 704 брянца.

Безоговорочным лидером стала территория Набережной (от Славянской площади до дома №1 на улице Набережной). Этот объект выбрали 9 407 человек.

Второе место - у сквера завода «Литий» в Фокинском районе. За него проголосовали 8838 человек.

Третье место горожане отдали привокзальной площади Брянск-Орловский. За ее благоустройство высказались 8572 человека.

Четвертое и пятое место заняли Центральный пляж Бежицкого района (2124 голосов) и сквер Пролетарский (1195 голосов).

- Сколько именно территорий благоустроят в следующем году, станет понятно после утверждения финансирования, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Это будет известно ближе к концу года.

Благоустройство Набережной представлено дизайн-проектом ООО «СтройСервисТрейд»Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Сквер завода «Литий» представлен дизайн-проектами ООО «Архитектурно-ландшафтный центр+», студенткой БГИТУ М. Сироткиной и ООО «Urbanmaf»Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Привокзальная площадь станции Брянск-Орловский представлена дизайн-проектом ООО «СтройСервисТрейд»Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Центральный пляж Бежицкого района представлен дизайн-проектом дизайнера Т. Е. ЖучковойФото: пресс-служба Брянской городской администрации

Сквер «Пролетарский» представлен дизайн-проектом архитектора О.А. ГрозевойФото: пресс-служба Брянской городской администрации

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