День города-2019 в Брянске: программа мероприятий

День города-2019 в Брянске будут праздновать во вторник, 17 сентября. В этом году ему исполнится 1034 года. В этот же день отметим 76-ю годовщину со Дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Праздник пройдет сразу на нескольких площадках. Развлекательную программу подготовили в городских парках и домах культуры в разных районах города.

На Параде поколений школьники выстроятся живым коридором.Фото: Марина АНТОНОВА

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА – ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН

8.30 – возложение цветов к памятникам Воинской Славы.

11.00 – Открытие праздника «Брянск – вдохновение, вера и любовь», площадь Ленина

11.10 – Парад поколений «Брянск – это наша с тобою судьба», проспект Ленина

12.00 – Торжественный митинг «Горжусь тобой, мой Брянск», площадь Партизан

13.00 – Концерт хоровых коллективов «Споемте, друзья» - площадь Партизан

13.00 – Солдатский привал для ветеранов – площадь Партизан.

Главные герои праздника - ветераны.Фото: Марина АНТОНОВА

СЛАВЯНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

15.00 – 17.00 – Кубок Брянска по аквабайку

17.00 – Концерт творческих коллективов

18.00 – Церемония награждения победителей соревнований по аквабайку

18.30 – Молодежная дискотека

20.00 – Файер-шоу «Живые огни»

КУРГАН БЕССМЕРТИЯ

13.00 – 19.00 – Работа интерактивных площадок «Мой город – моя гордость и любовь»

- выставка «Цветы и краски брянской осени»

- музыкальные площадки «Созвездие талантов» и «Мелодии нашего города»

- праздник «Спорт объединяет»

- ярмарка «Брянск – город мастеров»

- фестиваль «Арт-бульвар»

- фотовыставка «Улицы моего города»

- художественный пленер «Я рисую свой город»

- мастер-классы

- праздничная торговля «Брянский гостинец».

Главная сцена

- 15.00 - 17.00 – Гала-концерт народных хоров и ансамблей «Поет родное село»

- 17.00 – 19.00 – Гала-концерт финалистов областного фестиваля детских творческих коллективов «Таланты молодых – любимой Брянщине»

- 19.00 – 20.20 – Концерт брянских творческих коллективов «Тебе, мой Брянск – наш труд и вдохновение»

- 20.20 – 21.20 – Концерт Андрея Разина и группы «Ласковый май»

- 21.15 – 21.30 – Лазерное шоу «Славься древний наш Брянск».

Как отпразднуют в районах города?

19.00 – 22.00 – Праздничные программы «С тобою всем сердцем, наш Брянск»

Бежицкий район:

- площадь Ульянова

- площадь перед ДК Дмитрия Медведева

- площадь в поселке Октябрьский

- Бежичи

- Радица-Крыловка

Володарский район:

- площадь перед ДК имени Горького

- площадь перед ДК Володарского района

- площадь перед ДК имени Кравцова

- площадь в поселке Большое Полпино

Фокинский район:

- площадь имени Фокина

- площадь в поселке Белые Берега.

А ЧТО В ПАРКАХ?

11.00 – 22.00 – Парковые праздники «Тебе, мой город, признаюсь в любви я вновь»

- Парк имени 1000-летия Брянска

- Парк Толстого

- Парк железнодорожников

- Парк «Юность».

ФЕЙЕРВЕРК

21.30 – Праздничный фейерверк

Где: Курган Бессмертия

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

ПОГОДКА

17 сентября в Брянске обещают небольшой дождь. Днем будет пасмурно. Воздух прогреется до 17 градусов тепла. Вечером будет немного прохладней – около 12 градусов. Во второй половине дня синоптики обещают переменную облачность, но снова дождь.

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