День города-2019 в Брянске: программа мероприятий
День города-2019 в Брянске будут праздновать во вторник, 17 сентября. В этом году ему исполнится 1034 года. В этот же день отметим 76-ю годовщину со Дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
Праздник пройдет сразу на нескольких площадках. Развлекательную программу подготовили в городских парках и домах культуры в разных районах города.
На Параде поколений школьники выстроятся живым коридором.Фото: Марина АНТОНОВА
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА – ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН
8.30 – возложение цветов к памятникам Воинской Славы.
11.00 – Открытие праздника «Брянск – вдохновение, вера и любовь», площадь Ленина
11.10 – Парад поколений «Брянск – это наша с тобою судьба», проспект Ленина
12.00 – Торжественный митинг «Горжусь тобой, мой Брянск», площадь Партизан
13.00 – Концерт хоровых коллективов «Споемте, друзья» - площадь Партизан
13.00 – Солдатский привал для ветеранов – площадь Партизан.
Главные герои праздника - ветераны.Фото: Марина АНТОНОВА
СЛАВЯНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
15.00 – 17.00 – Кубок Брянска по аквабайку
17.00 – Концерт творческих коллективов
18.00 – Церемония награждения победителей соревнований по аквабайку
18.30 – Молодежная дискотека
20.00 – Файер-шоу «Живые огни»
КУРГАН БЕССМЕРТИЯ
13.00 – 19.00 – Работа интерактивных площадок «Мой город – моя гордость и любовь»
- выставка «Цветы и краски брянской осени»
- музыкальные площадки «Созвездие талантов» и «Мелодии нашего города»
- праздник «Спорт объединяет»
- ярмарка «Брянск – город мастеров»
- фестиваль «Арт-бульвар»
- фотовыставка «Улицы моего города»
- художественный пленер «Я рисую свой город»
- мастер-классы
- праздничная торговля «Брянский гостинец».
Главная сцена
- 15.00 - 17.00 – Гала-концерт народных хоров и ансамблей «Поет родное село»
- 17.00 – 19.00 – Гала-концерт финалистов областного фестиваля детских творческих коллективов «Таланты молодых – любимой Брянщине»
- 19.00 – 20.20 – Концерт брянских творческих коллективов «Тебе, мой Брянск – наш труд и вдохновение»
- 20.20 – 21.20 – Концерт Андрея Разина и группы «Ласковый май»
- 21.15 – 21.30 – Лазерное шоу «Славься древний наш Брянск».
Как отпразднуют в районах города?
19.00 – 22.00 – Праздничные программы «С тобою всем сердцем, наш Брянск»
Бежицкий район:
- площадь Ульянова
- площадь перед ДК Дмитрия Медведева
- площадь в поселке Октябрьский
- Бежичи
- Радица-Крыловка
Володарский район:
- площадь перед ДК имени Горького
- площадь перед ДК Володарского района
- площадь перед ДК имени Кравцова
- площадь в поселке Большое Полпино
Фокинский район:
- площадь имени Фокина
- площадь в поселке Белые Берега.
А ЧТО В ПАРКАХ?
11.00 – 22.00 – Парковые праздники «Тебе, мой город, признаюсь в любви я вновь»
- Парк имени 1000-летия Брянска
- Парк Толстого
- Парк железнодорожников
- Парк «Юность».
ФЕЙЕРВЕРК
21.30 – Праздничный фейерверк
Где: Курган Бессмертия
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
ПОГОДКА
17 сентября в Брянске обещают небольшой дождь. Днем будет пасмурно. Воздух прогреется до 17 градусов тепла. Вечером будет немного прохладней – около 12 градусов. Во второй половине дня синоптики обещают переменную облачность, но снова дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU