«Ростелеком» получил сертификат, подтверждающий совместимость системы «СКИТ» с российской СУБД Postgres Pro

Завершены тестовые испытания на совместимость программно-аппаратного комплекса «СКИТ» «Ростелекома» и системы управления базами данных Postgres Pro российской компании Postgres Professional. Корректность совместной работы этих программных продуктов подтверждена соответствующим сертификатом.

Кроме того, тесты показали полную неуязвимость ПАК «СКИТ» от несанкционированного доступа на всех трех уровнях: базы данных, программного ядра и операционной системы. Высокий подтвержденный уровень безопасности и совместимость с российской СУБД позволяет «Ростелекому» предлагать защищенные решения органам государственной власти, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и коммерческим компаниям, следуя политике импортозамещения.

Дмитрий Ким, вице-президент - директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Задача создания надежных безопасных ИТ-решений и сервисов вышла на первый план в связи с курсом на цифровизацию экономики страны. Драйвер опережающего развития мы видим в разработке собственных высокотехнологичных, защищенных программных комплексов и интеграции с передовыми ИТ-решениями отечественных производителей. В этой связи технологическая совместимость системы «СКИТ» и СУБД Postgres Pro – существенный шаг в области создания таких комплексов. «Ростелеком» получил возможность формировать индивидуальные предложения для заказчиков на базе собственной цифровой платформы «СКИТ» с учетом специфики их деятельности и требований российского законодательства. Стабильная совместная работа российских программных решений – это гарантия, что ИТ-инфраструктура клиентов будет работать без сбоев».

Иван Панченко, заместитель генерального директора компании Postgres Professional: «Консолидация отечественных разработчиков программного обеспечения – залог защищенности и технологической независимости российских предприятий от иностранного ПО. Совместимость СУБД Postgres Pro с программно-аппаратным комплексом «СКИТ», востребованным предприятиями оборонно-промышленного комплекса и государственными структурами, отвечает требованиям времени и запросам российских заказчиков».

«СКИТ» – решение дочерней структуры «Ростелекома» – компании «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» для автоматизации процессов мониторинга и поддержки эксплуатации ИТ-инфраструктуры. Система установлена в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Медицинском информационно-аналитическом центре Воронежский области, подмосковном НПК «Конструкторское бюро машиностроения» и других организациях и компаниях.

Программный продукт состоит из трех базовых подсистем: онлайн-мониторинг, служба технической поддержки и инвентаризация. Решение обеспечивает непрерывный контроль состояния ИТ-инфраструктуры предприятия или организации, качество функционирования аппаратных средств, каналов связи и программного обеспечения, прогнозирует и предупреждает сбои в работе оборудования. Комплекс систематизирует и выводит на единую программную консоль управления все данные о работе оборудования и программного обеспечения. При отклонении анализируемых параметров от заданного состояния или при их нестандартном поведении система сообщает об этом ИТ-специалистам.

Система «СКИТ» сертифицирована Минкомсвязи России на соответствие требованиям к автоматизированным системам управления и мониторинга сетей электросвязи. Программный продукт разрешен к применению на объектах информатизации в соответствии с требованиями «Положения о системе сертификации средств защиты информации» Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). «СКИТ» внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.