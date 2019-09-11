Брянские производители примут участие в 28–ой международной выставке продуктов питания «WorldFood Moscow 2019»

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной поддержки, оказываемой Центром поддержки предпринимательства ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» при департаменте экономического развития Брянской области, субъекты малого и среднего предпринимательства Брянской области примут участие в 28-ой международной выставке продуктов питания «WorldFood Moscow 2019», которая состоится в период с 24 по 27 сентября 2019 г. в г. Москва.

Сопровождение и организационную поддержку в ходе участия в выставке будут осуществлять специалисты Центра поддержки предпринимательства ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» при департаменте экономического развития Брянской области и ООО «Рекламно-производственная компания «Вилена».

Участие в выставке примут следующие субъекты МСП Брянской области:

ИП Редин Е.В.

«ДЕЛО ВКУСА» — СЕМЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО С 1998 ГОДА. Находится в экологически чистой местности. Производит натуральные колбасы и деликатесы. В производстве придерживается фермерских традиций, удачно совмещая современные технологии и ручной труд. Каждый продукт, который попадает на стол, изготовлен с душою, руками умелых мастеров. Отбирается лучшее фермерское мясо отечественных производителей. Фермы поставщиков расположены за городом, где экологические условия оптимальны для выращивания и разведения скота.

«Дело Вкуса» – это высококачественный продукт, качество которого подтверждается постоянным лабораторным контролем.

ООО «Родник» одно из лучших предприятий в Брянской области по производству экологически чистой минеральной газированной питьевой лечебно-столовой воды «Затишенская», питьевой артезианской негазированной воды первой категории «Затишенская» и безалкогольных напитков. Для производства минеральной питьевой лечебно-столовой воды «ЗАТИШЕНСКАЯ» на территории предприятия пробурена эксплуатационная скважина №5873 глубиной 475 м. По уровню минерализации она относится к маломинерализованным водам сульфатно-хлоридно-натриевого состава. Завод безалкогольных напитков существует более двадцати лет. Для производства безалкогольных напитков и питьевой воды используется артезианская вода, которая проходит двойную очистку и добывается со скважины глубиной 120 метров, расположенной на территории предприятия. Качество продукции подтверждается протоколами испытаний в Центре испытаний питьевых и минеральных вод г. Москва, Федеральном научно-методическом Центре лабораторных исследований и сертификации минерального сырья г. Москва, а также по месту нахождения предприятия ЦСМ г. Брянска, г. Клинцы. ООО «Родник» выпускает всю продукцию на собственных производственных мощностях в г. Клинцы Брянской обл. с соблюдением стандартов контроля качества.

ЗАО «Карачевмолпром» - современный молочный завод с сорокалетней историей. Основанный в 1972 году, на сегодняшний день, является крупнейшим предприятием-производителем в районе. Предлагает более девяноста наименований натуральной молочной продукции, регулярно участвует в выставках и конкурсах - продукция завода отмечена наградами и дипломами, и активно участвует в жизни района и области, за что получает благодарственные письма. Сегодня ЗАО «Карачевмолпром» обладает всем необходимым для стабильной работы и устойчивого развития: - устойчивый спрос на продукцию и признание у покупателей; мощная производственная база и специализированный транспортный парк; - профессиональный менеджмент и слаженный коллектив; - отлаженные системы логистики и контроля качества; - стратегический план развития предприятия. Ведущим брендом ЗАО «Карачевмолпром» является продукция под торговой маркой «Деревня Масловка», которая собрала широкий ассортимент качественной натуральной молочной продукции. Всего за 2 года торговая марка «Деревня Масловка» стала одним из самых популярных и любимых брендов в регионе.

ИП Маринина Е.А.

Компания Hunterberry основана в 2014 году молодыми предпринимателями г. Брянска. Одним из важных проектов компании Hunterberry стала шоколадная мастерская Chocogallery. Каждая плитка здесь отливается вручную, украшается и упаковывается в дизайнерскую крафтовую упаковку. Шоколад и конфеты создаются из свежих натуральных ингредиентов. С заботой о партнерах технологи Hunterberry разработали рецепты конфет с длительным сроком годности. В линейке: трюфель с сыром Дор Блю, ягодный трюфель, шоколад с лавандой и розмарином, шоколад с имбирем, горький с ягодами годжи, белый шоколад с клубникой, папайей и фисташками, шоколад с перцем, шоколад с солью, апельсиновый шоколад и многие другие необычные и классические вкусы. Изготовление под заказ. Hunterberry – это необычный вкус, свежие натурпродукты, индивидуальный подход.

ООО «Микале»

Микале – холдинговая компания, которая успешно ведет свою деятельность во многих направлениях с 1998 года. Собственная фабрика обжарки кофе ТМ Mikale, чай высокого качества ТМ Garland. Готовое решение для HoReCa или специализированного магазина. Сотрудники обучаются у сертифицированных специалистов, участвуют в чемпионатах, являются организаторами мероприятий, направленных на развитие кофейной и чайной культуры. Сегодня Mikale предлагает несколько готовых решений по кофейному ассортименту:

HoReCa: Авторская серия Mishky Cafe / Фирменная серия Barista Level / Профессиональная серия Bars&Restaurants EXPERT / Коммерческая серия Bars&Restaurants RED / Серия для дистрибьюторов Ricetta.

Retail: Новационная серия CoffeeTab / Подарочная серия Travel With Mikale / Коммерческая серия GOODS / Лимитированная серия COLORS / Коллекционная серия Dark Places.

GARLAND – профессиональный бренд премиальной чайной продукции для сегмента HoReCa/Retail: Цельнолистовой чай / Порционный чай на чашку и чайник / Линейка аксессуаров для демонстрации и приготовления чайной продукции.

Микале предоставляет полный консалтинг и комплексную поддержку для любых направлений HoReCa, B2B и B2C.