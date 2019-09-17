Сотрудники Филиала ООО «БрянскЭлектро» в городе Брянск приняли участие в праздновании Дня города

Сегодня делегация Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск стала участником торжественных мероприятий, приуроченных к Дню города Брянска и 76-ой годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Со дня основания нашего областного центра прошло 1034 года.

Праздник начался с церемонии возложения цветов на площади Воинской Славы Губернатором Брянской области Богомазом А.В., председателем Брянской областной Думы Попковым В.И. и главным федеральным инспектором по Брянской области Дьячуком А.С.

Сотрудники Общества прошли в парадном строе.

Сотрудники Общества вместе с представителями трудовых коллективов города, региональных органов власти и ветеранами Великой Отечественной войны, освободившими наш город, прошли в праздничном шествии Парада поколений. Пока формировались колонны, перед участниками шествия выступили творческие коллективы.

«Мы ежегодно принимаем участие в мероприятиях, посвященных Дню города Брянска. Он совпадает с днем освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Мы гордимся историей, традициями родного Брянского края, который стойко и мужественно перенес оккупацию. – говорит генеральный директор ООО «БрянскЭлектро» Сорокин А.А. - Сегодня Брянск стремительно развивается. Здесь эффективно работают предприятия и развивается агропромышленный комплекс, электроэнергетика, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли. Уверен, что наш город и в дальнейшем будет вносить достойный вклад в укрепление российской государственности, решение общенациональных задач.»

Коллектив Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск каждый год принимают участие в праздничных мероприятиях 17 сентября.

Коллектив Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск от всей души поздравляет жителей Брянщины. Спасибо вам за любовь и преданность партизанскому краю, за вашу заботу о его благополучии.