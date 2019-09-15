Брянцев предупредили о сильных порывах ветра в понедельник
Жителей Брянской области предупредили о сильном ветре в понедельник, 16 сентября. Ночью он будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. А днем поменяет направление на западное и усилится до 10-15 метров в секунду. Порывы могут достигать 18 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Ночью температура воздуха опустится до плюс 8 градусов. Днем воздух прогреется до 20 тепла.
Ночью синоптики прогнозируют дожди. Днем также может пройти небольшой дождь.
Из-за сильного ветра возможны отключения электроэнергии, падение деревьев и ветхих конструкций, увеличение количества дорожных и коммунальных аварий.
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ИСТОЧНИК KP.RU