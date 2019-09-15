2019-09-15T19:47:55+03:00
Общество

Брянцев предупредили о сильных порывах ветра в понедельник

Порывы могут достигать 18 метров в секунду
Марина АНТОНОВА
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Из-за сильного ветра возможны отключения электроэнергии.Из-за сильного ветра возможны отключения электроэнергии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителей Брянской области предупредили о сильном ветре в понедельник, 16 сентября. Ночью он будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. А днем поменяет направление на западное и усилится до 10-15 метров в секунду. Порывы могут достигать 18 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью температура воздуха опустится до плюс 8 градусов. Днем воздух прогреется до 20 тепла.

Ночью синоптики прогнозируют дожди. Днем также может пройти небольшой дождь.

Из-за сильного ветра возможны отключения электроэнергии, падение деревьев и ветхих конструкций, увеличение количества дорожных и коммунальных аварий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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