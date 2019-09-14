В Жирятинском районе перезахоронили летчика, погибшего во время Великой Отечественной войны

В деревне Княвичи в Жирятинском районе перезахоронили останки летчика, погибшего во время Великой Отечественной войны. Церемония прошла в субботу, 14 сентября. Бойца захоронили с воинскими и духовными почестями, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Остатки советского истребителя нашли 10 июля во время Вахты памяти в Жиздринском районе Калужской области. На месте падения самолета обнаружили фрагменты двигателя и фюзеляжа с частью номера, детали спасательного парашюта и останки летчика.

При исследовании документов выяснилось, что самолет был приписан к 1-й Воздушной Армии Западного фронта. Погибший летчик – сержант Павел Иванович Платонов. Он родился в 1922 году в деревне Литовки Жирятинского района в то время Орловской области. Он не вернулся с боевого задания 9 июля 1942 года из района Буда-Монастырская. Оказалось, что родственники пилота сейчас живут в Брянской и Московской областях. Среди них – двоюродная сестра летчика Анна Петровна и племянница Татьяна.

Останки бойца передали 13 сентября в селе Лолюдово в Жиздринском районе Калужской области. Их доставили в Брянскую область. И перезахоронили на родине летчика.

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