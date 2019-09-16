2019-09-16T18:03:29+03:00
Общество

Брянцы тратят на «коммуналку» больше, чем в Курске, но меньше, чем в Смоленске и Орле

Такие данные приводят исследователи
Мария Дедкова
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Самая дешевая "коммуналка" среди наших соседей у жителей Курской области -3153 рубля.Самая дешевая "коммуналка" среди наших соседей у жителей Курской области -3153 рубля.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, сколько тратят жители разных регионов на услуги ЖКХ. Рейтинг приводит издание "РИА Новости".

Выяснилось, что больше всего на "коммуналку" расходуют жители Камчатки и Магадана и Ямало-Ненецкого автономного округа. От 13,5 до 15 процентов заработка. Это 9750, 8105, 8098 рублей соответственно.

Меньше всего тратят в Дагестане, Ингушетии и Хакасии. Это 2445, 2490 и 2560 рублей в месяц соответственно.

В среднем по России семья отводит на оплату ЖКУ 9,6 процента своего заработка. Это - около 4,3 тысячи рублей в месяц.

Что касается Брянской области, то, по статистике, мы отдаем за ЖКХ 9,3 процента своего заработка. Это 3201 рубль в месяц.

В Смоленской области "коммуналка" стоит дороже - 3899 рубля в месяц. Смоляняне тратят на нее 12,3 процента от зарплаты.

Жители Калуги обходятся 3649 рублями. У них уходит 8,1 процента заработка.

А вот орловцы тратят каждый месяц в среднем на ЖХК - 3508 рублей. Но это составляет одну десятую от их дохода. Самая дешевая "коммуналка" среди наших соседей у жителей Курской области -3153 рубля.Это 8,4 от их доходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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